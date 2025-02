Gota freda

Una seixantena de brigadistes del territori fan tasques de recuperació als municipis afectats per la DANA

El Casal Despertaferro (Reus), la Sageta de Foc (Tarragona), lo Panxampla (Tortosa) , El Polvorí (Cambrils),), La Bretxa (Alcover), El Carrasclet (Falset), la Soll-Cau Tàrrega (Tàrrega), la Turba (Valls), La Raconera (la Selva del Camp) i la Calderera (Riudoms) han aplegat una seixantena de voluntàries que aquest cap de setmana passat van fer tasques de recuperació als municipis afectats per la DANA. Aquesta iniciativa neix de la xarxa de Casals i Ateneus que, en coordinació amb la Xarxa de Suport Mutu DANA fa més de tres mesos que organitzen brigades de suport a la zona més afectada pel temporal.Des de dissabte al matí fins diumenge a la tarda, les voluntàriesvan intervenir executant diversesA Alfafar, concretament al barri del Parc van ajudar en organització i logística de les iniciatives d’acció comunitària promogudes pel Col·lectiu El Parke, des de cuinar àpats, a l’armari o el supermercat popular, ajudant a lo seguir amb el porta a porta i l’assistència directa a veïnes, sobretot emocionalment i en qüestions de logística.“Ja tres mesos que el temporal va que caure al País Valencià va deixar conseqüències desastroses en l'àmbit material, econòmic i social entre les veïnes afectades. A” apunta Ricard Aragonès, de l’organització de la Brigada Territorial de Ponent, Terres de l’Ebre i el Camp. “És molt important crear aquestes estructures populars de suport mutu per poder oferir una resposta comunitària als temps que vivim”, afegeix tot valorant molt positivament la resposta de convocatòria sumant seixanta voluntàries.En aquest sentit, els organitzadors destaquen la importància de poder continuar donant un cop de mà al País Valencià., assenyala Aragonès.Organitzem la respostaDes del primer moment, la Xarxa de Casals i Ateneus i l’Esquerra Independentista es van coordinar amb el moviment Popular Suport Mutu Dana València per tal d'ajudar en la resposta a les conseqüències del temporal. En tres mesos, han aconseguit estructurar recollida de material en 178 punts de recollida amb 150 unitats de maquinària entregades així com recaptar 86.000 € en donacions que han estat invertits en maquinària, sosteniment de les brigades, àpats calents, medicaments i transport de materials.Des del primer moment s’han organitzat brigades populars per intervenir en les tasques de suport necessàries als municipis afectats per la Dana, tot mobilitzant 1.300 persones que han treballat a Alfafar, Benetússer, Massanassa, Catarroja, Alaquàs, Aldaia, Torrent, Algemesí, Paiporta, Alcàsser, Xiva, Picanya i Sedaví. El contacte amb comunitats veïnals organitzades als municipis ha permès verificar informacions i enviar cada cap de setmana el nombre de brigadistes que era possible organitzar.Ara mateix, s’ofereix intervenció en brigades territorials per ajudar en la tasca de reconstrucció, així com del trencament del silenci mediàtic promogut per les estructures estatals i del govern de Mazón. En aquest sentit, han generat una pàgina web on es pot consultar tota la informació.