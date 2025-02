Sobre les novetats legislatives contra la temporalitat dels treballs públics a les administracions públiques

Les conseqüències del desenvolupament i l'execució dels processos d'estabilització establerts als Acords signats el 2017 i el 2018 pel ministre Cristóbal Montoro (PP) amb els sindicats CCOO i UGT han estat desastroses, especialment en l'àmbit autonòmic. Milers de treballadors i treballadores temporals amb dècades d'experiència a les administracions públiques es troben a les portes del cessament, o ja han estat cessats, mitjançant uns processos que no s'ajusten a la normativa europea sobre contractació temporal i que, a les comunitats autònomes de Madrid i Aragó, ni tan sols compleixen la normativa estatal.

Els sindicats combatius i de classe portem aquests anys lluitant de la mà del personal públic temporal, per totes les vies: vagues, manifestacions i concentracions, campanyes en xarxes, iniciatives jurídiques, reunions amb partits polítics, i intents de fer comprendre als sindicats majoritaris (amb resultat nul) el desastre en què resultaria per al personal afectat el seu suport a aquests processos. Però encara que s'han aconseguit alguns avenços, les resistències han estat moltes més.

Això ens ha fet intentar caminar cap a una solució definitiva a la temporalitat a les AAPP, que anés a la base del problema i que no deixés cap mena d'escletxa perquè les diferents administracions fessin desistiment del seu deure, com així n'han fet moltes fins ara boicotejant la petita oportunitat que permetia la Llei 20/2021 per estabilitzar un major nombre de treballadores/es. Aquesta Llei, en qualsevol cas, deixava massa qüestions pendents i s'oblidava del personal ja cessat. I no volíem que es repetissin aquests errors.

És per això que, després de diversos mesos de treball elaborant un text que pogués donar resposta final a la problemàtica del personal temporal, la Plataforma d’Afectats per la Funció Pública, i els sindicats Co.bas i Solidaridad Obrera elevem una proposta de solució legislativa als diferents grups parlamentaris del Congrés, a fi que pogués ser utilitzada com a base jurídica per a qualsevol iniciativa legislativa que es pogués dur a terme. Solució legislativa que ha estat redactada amb l’ajuda altruista d’altres grups i experts/es, que han aportat un treball i dedicació immensos a la causa.

Fruit d'aquests esforços, i dels contactes amb els grups parlamentaris, han estat, especialment, dues esmenes al projecte de la nova llei de funció pública.

D'una banda, l'esmena 131, enregistrada pel Grup Parlamentari Junts Per Catalunya, ha recollit totalment el text de la nostra proposta de solució legislativa.

D'altra banda, l'esmena 102, registrada pel Grup Mixt a instàncies de Podem, també recull, amb molt lleus modificacions, el text de la nostra proposta legislativa. A més, Podem ha registrat una Proposició No de Llei que s'inspira en la fonamentació de la proposta esmentada, possiblement per sondejar el parer del Parlament sobre la qüestió.

Tota acció legislativa suma a favor de la lluita contra la temporalitat, però cal que la resta dels socis del Govern espanyol col·laborin amb el seu vot a favor, ja que la conjuntura política excepcional en què ens trobem permet pressionar els partits que mai no van estar per la tasca de donar una solució a la temporalitat, cosa que en un escenari de majories absolutes seria impossible de dur a terme.

Des dels sindicats que hem proposat aquesta iniciativa, plens d'esperança i amb la voluntat de no cedir al nostre afany, volem donar les gràcies a totes aquelles persones i organitzacions que han permès que s'obri aquesta porta. Tant de bo no es tanqui i pugui sortir triomfant aquesta solució que permeti que d'una vegada es faci justícia amb el personal temporal de les administracions públiques espanyoles.