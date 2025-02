Per què la pagesia catalana no negocia (també) per la natura?

Ens llevem amb un acord d’ahir a última hora entre Govern i Gremi de la Pagesia (Revolta Pagesa) per desconvocar les mobilitzacions. Des d’Ecologistes en Acció i l’entitat federada ADDA donem tot el suport a les mesures per enfortir la pagesia i celebrem que, entre d’altres, s’alleugi les empreses familiars de burocràcia innecessària, o es compensin les pèrdues com mereixen tantes persones que estan patint els efectes del canvi climàtic i la mala gestió de l’aigua en la seva pell. Però no podem estar d’acord amb mesures que considerem molt greus, especialment per la seva afectació amb la natura.

Sobre la gestió del conill (zona de la plana de Lleida), celebrem tots els ajuts que es puguin oferir a la pagesia per garantir la viabilitat dels seus negocis, però observem amb estupor com no es fa cap menció al fet que la proliferació de conills s’ha produït després d’anys de caça intensa i salvatge contra els seus principals depredadors, les guineus o guilles. Precisament, la legislació actual (Ordre de vedes) encara permet la cacera de la guineu a tot el país excepte als municipis declarats d’emergència cinegètica. Recordem que la natura no és estanca, i les poblacions animals es desplacen, i les actuacions en un indret tenen conseqüències en d’altres.

Lamentem veure parlar de nou de l’ús de verins com el fosfur d’alumini, un biocida perillosíssim (van morir dues persones a Segovia el 2023 per inhalació d’aquest verí), contra la qual ja ens hem posicionat altres cops. Es tracta d’una substància que només està autoritzada excepcionalment quan algun animal posi en perill les infraestructures, com ara talussos de línies ferroviàries o autopistes, però mai en agricultura.

Per culminar aquesta sèrie de mesures, el Govern es compromet a no reintroduir el linx. Exactament el contrari del que cal per a controlar animals com el conill.

Facilitar el control cinegètic a les explotacions amb una comunicació d’efecte immediat significa incrementar la quantitat de batudes i d’animals morts a trets, en comptes de la intensificació per implementar mesures alternatives –i científicament més eficaces-, a més d’augmentar en gran mesura els riscos per a la seguretat humana. La política cinegètica de la Generalitat -d’aquest i els anteriors Governs- ha estat un fracàs evident.

Respecte de la nova paralització del desplegament de l’Agència de la Natura (ANACAT), fa poc més d’un any, diverses organitzacions n’urgíem la posta en marxa , en un context d’emergència ecològica com la que ens trobem, i denunciàvem la campanya de sectors econòmics per frenar-ne la implantació. Ara, el Govern cedeix a les noves pressions i no només dilata el temps d’aprovació dels estatuts, sinó que es compromet a modificar la Llei (del 2020) per tal que el sector primari tingui més presència al seu òrgan de govern. Fins quan esperarem per tenir un òrgan que defensa la natura a Catalunya, un bé de tota la societat, per damunt dels interessos privats? (I sense la qual, per cert, l’agricultura no podrà ser viable).

Finalment, i des de la lluita que portem dècades lidiant contra els mal anomenats acords de lliure comerç, Ecologistes en Acció lamentem que el punt de l’acord entre Revolta Pagesa i el Govern s’hagi limitat a “estudiar l’impacte econòmic i establir una línia de treball amb el Ministeri i les entitats agràries”, en comptes d’unir-se amb tantes organitzacions de la societat civil per tombar la ratificació d’aquest acord bilateral entre la Unió Europea i els països del Mercosur, que és una gravíssima amenaça a la sobirania alimentària d’ambdós costats de l’Atlàntic i als ecosistemes dels països del Sud global.