Corrupció

La CUP denuncia a Antifrau l’adjudicació d'1,7 milions per part de FGC a l'empresa que fixaria el seu director

La CUP ha fet arribar a l’Oficina Antifrau de Catalunya una denúncia sobre l’adjudicació de set contractes, que sumen un total d’1,7 milions d’euros, a les empreses del grup Alsa, Alsa Ferrocarril i Alsina Graells Auto Transportes. Segons una investigació de CRÍTIC, Pere Calvet, ex director dels FGC, hauria aprovat aquesta adjudicació un mes abans de deixar les seves responsabilitats a l’empresa pública de transports i passar a ser director del grup de mobilitat Alsa.

Dani Cornellà, diputat de la CUP-DT, assegura que «s’ha estirat el fil d’un cas de portes giratòries, és un cas de presumpte corrupció. Cal investigar si Calvet ha incomplert la llei d’incompatibilitat d’alts càrrecs de la Generalitat». A més a més, el diputat de la CUP afegeix que semblava que «la vella política havia marxat, continua aquí, i ben present».

Com apunta CRÍTIC, Calvet va deixar el seu càrrec de director als FGC «després de no arribar a un acord per renovar amb Ferrocarrils que implicava una rebaixa del seu salari», després de ser durant anys el «el càrrec públic més ben pagat del sector públic de la Generalitat». L’investigació del mitjà de comunicació també apunta que cinc dels set contractes van ser adjudicats per la via del procediment negociat sense publicitat, on no cal fer concurs públic. Així mateix, destapen la possible incompatibilitat i assenyalen les portes giratòries que encara són vigents entre alts càrrecs del sector públic.