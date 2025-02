Llibertats

Girona recorda les víctimes de la tragèdia de Tarajal i denuncia les morts a les fronteres europees

Demà diumenge al Pont de Pedra de Girona, a les 12h. Concentració de protesta amb lectura de manifest i parlaments. Es comptarà amb la participació de Maria Creixell, portaveu de la COF i activista pels drets de les persones migrades i refugiades i Karim Sabni El Garraf, membre de Girona Acull i fundador de Social Project. Activista pels drets humans i especialment en l’àrea de joves que migren sols. Convoquen: Girona Acull i Coordinadora Obrim Fronteres (COF).

El 6 de febrer passt es va complir 11 anys de la masacre de Tarajal, on almenys 14 persones van perdre la vida mentre intentaven arribar a territori espanyol. Malgrat el pas del temps, encara no s’ha fet justícia per aquestes morts ni per le smilers de persones que continuen desapareixen i deixant la seva vida a les fronteres any rere any.

Les morts a les fronteres no són accidents, són la conseqüència directa de polítiques migratòries cada cop més repressives. Unes polítiques que es cobren vides a les fronteres però també en les nostres ciutats i pobles en forma de joves desinternats de centres de menors, infants no escolaritzades per la falta de padró o persones desateses pels serveis de salut i sanitaris per la manca de regularització i la consegüent impossibilitat d’accedir a un habitatge.

"No oblidem. Migrar és un dret. No més morts a les fronteres. Per un pacte que posi al centre els drets humans i la vida de les persones. Des de fa més de 10 anys seguim demanant veritat, justícia i reparació"

Per aquest motiu, Girona Acull i la Coordinadora Obrim Fronteres, amb altres col·lectius del territori català han convocat per donar veu als actes de denúncia i reivindicació que tindran lloc a Girona el proper 9 de febrer a les 12:00h.