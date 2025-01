Català a l'escola

STEPV critica que es contemple l’exempció del valencià en la prova per a l’obtenció del Batxiller per a majors de vint anys

STEPV critica que es contemple l?exempció del valencià en la prova per a l?obtenció del Batxiller per a majors de vint anys

El Sindicat ha realitzat algunes esmenes a la nova ordre que estableix les característiques organitzatives i de contingut d’aquesta prova, tot i que cada curs acadèmic es negociarà i publicarà una resolució que concretarà dates, terminis i altres qüestions.

El Sindicat ha demanat que aquestes proves no impliquen un excés de càrrega burocràtica per al professorat encarregat de la correcció i preparació dels exàmens i que, en tot cas, l’administració facilite el personal i recursos necessaris per portar endavant el procediment amb garanties.

També s’ha demanat que la inscripció a les proves no implique el pagament de taxes per als aspirants i que aquesta qüestió puga fer-se extensible a altres proves com les d’accés a la universitat o als cicles de grau mitjà o superior.

Finalment, STEPV ha criticat que s’haja establert l’exempció de la matèria de valencià per a l’obtenció del títol, qüestió que no estava recollida en la normativa anterior i que posa de manifest l’arraconament progressiu que està patint la nostra llengua arran de la publicació de la malanomenada Llei de Llibertat Educativa.

Torn obert a la Mesa Sectorial

- Data de la consulta a les famílies. L’ordre està actualment en el jurídic consultiu però Conselleria no ofereix, de moment, dates concretes per a la celebració de la consulta.

- Previsió de la negociació de la nova normativa de jornada escolar. Conselleria manté la previsió i, en principi, aquest curs es negociarà la nova norma.