MEMÒRIA HISTÒRICA

Recorden els "sopars en català" dels Grups de Defensa de la Llengua

Fa 3 dies l'usuari de Facebook P.C.L va escrire al seu mur "Per aquí el Facebook hi ha algún participant a una de les activitats que realitzaven als anys '80 del segle XX els Grups de Defensa de la Llengua (GDL) anomenades 'Sopars en català'? En aquests sopars (normalment s'organitzaven les trobades al centre de Barcelona) els 'clients' (grups de 12 a 20 membres dels GDL) entraven a un establiment, s'hi asseien i demanaven la carta en català i si no la tenien s'aixecaven i marxaven del local. Era un tipus d'acció que havien fet altres pobles com els flamencs.".

El comentari ha provocat respostes diverses. Des de nostàlgiques... "Cert, hi havia anat i era molt xulo. Ara molta gent no s'atreviria a fer-ho", "Jo hi vaig participar i n'he parlat un munt de vegades" o "Quedàvem a Canaletes. Erem molts. Escolliem restaurant i quan ens havien preparat la taula per 25 o 30 demanàvem la carta en català. Com que no la tenien, marxàvem. Els havíem fet perdre un torn de sopar"... a algunes que proposen que cal tornar a realitzar una iniciativa semblant..."Podríem fer-ne actualment!!" o "Si es tornen a muntar els grups, m'hi apunto".