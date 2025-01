lluita institucional

Laia Estrada: «L’estabilitat que abandera el PSC és una mera il·lusió»

Aquest dimarts Sílvia Panque verbalitzava per primera vegada que no hi haurà pressupostos aquest 2025. Per a la CUP-DT que el PSC no pugui aprovar els primers pressupostos de la legislatura «evidencia la fragilitat del Govern i demostra que l’estabilitat que tant abanderen és una mera il·lusió».

La diputada de la CUP-DT, Laia Estrada, considera que «la legislatura acaba de començar i Salvador Illa ja es troba en la mateixa situació que va dur a Pere Aragonès a convocar eleccions anticipades». A més, la formació anticapitalista recorda que el govern de Salvador Illa, amb 42 escons, és el de la majoria més minsa, doncs malgrat Pere Aragonès va acabar la legislatura amb només 33 diputats, l’havia iniciada amb 65.

Estrada insisteix que «la normalitat institucional que pregona el PSC està encarada a gestionar Catalunya segons els interessos de les elits econòmiques i de l’Estat espanyol» i rebla, «la situació en què ens trobem evidencia de nou que no és Illa qui mana, sinó Pedro Sánchez». La formació política garanteix una oposició frontal al Govern, després de constatar l’evident posicionament del PSC en contra de les classes populars i dels interessos nacionals del país, de la mateixa manera que asseguren que treballaran perquè la legislatura sigui «tan breu i indolora com sigui possible».

Per altra banda, Estrada demana a Salvador Illa que no presenti al Parlament «decrets de calaix de sastre», en referència al decret òmnibus que va rebutjar ahir el Congrés dels Diputats. «Posar en un calaix de sastre qüestions que generen un consens unànime i d’altres que no, és una molt mala estratègia», ha assenyalat Laia Estrada.