El batlle de Girona denuncia que una empresa espanyola s'ha inventat un inexistent "parque Princesa de Girona" al municipi

Piulada de Lluc Salellas on respon a la invitació de la Fundación Princesa de Girona per assistir a l'acte del proper 10 de juliol a Lloret de Mar (piulada del 21/06/2024)

El batlle de Girona Lluc Salellas va denunciar ahir a X que una empresa espanyola s'ha inventat un inexistent "parque Princesa de Girona" al municipi. A la piulada de Salellas hi ha l'enllaç a la pàgina de la citada empresa acompanyat del text "Una empresa espanyola s'ha inventat que l'històric "Jardí de la Infància" a tocar la Plaça Narcís-Jordi Aragó té un nom monàrquic i en fa promoció així. Demanem que ho deixin de fer. Per respecte a la veritat i a la ciutat".

No és la primera piulada de l'alcalde de Girona contra la FPdGi. El passat 21 de juny Lluc Salellas va fer una piulada on responia a la invitació de la Fundación Princesa de Girona per assistir a un acte monàrquic el 10 de juliol a Lloret de Mar. Davant d'aquest rebuig institucional gironí la Fundación va fer una nota de premsa.

Cal tenir en compte que a la Princesa Leonor i la seva germana només han visitat la ciutat de Girona en secret i d'amagat (a l'estiu del 2023 van entrar per una porta lateral a la seu gironina de la seva “Fundación”). Dos mesos abans, al mes de maig del 2023, la “Fundación” també va haver d’anul·lar un acte a l’escola Vedruna de Girona a qui havien enganyat mitjançant marques blanques i maniobres fosques, com poc abans havien intentat fer amb el club de bàsquet Unigirona. I és que l’activitat "semi-clandestina" de la Fundación Princesa de Girona ve de lluny ja que un any abans, la FPdGi havia programat un acte públic pel matí del 10 de maig del 2022 a la Fontana d’Or (CaixaFòrum) de Girona que finalment van realitzar de forma privada a la seva (poc activa) seu del carrer Juli Garreta.

Després d'un mitja dotzena d’actes clandestins (o avortats) a les comarques gironines, la Fundación Princesa de Girona ha anunciat que el lliurament dels premis Princesa de Girona 2025 no es faria a Girona sinó que es traslladaria al Gran Teatre del Liceu de Barcelona (de fet des del 2017 que els premis no s'entreguen a la ciutat de Girona). Tot i això no s'ha de descartar que aquest juliol la Princesa Leonor faci una visita "discreta" a Girona com la que va fer el juliol del 2023 ja que el regidor del PSC-PSOE que va substituir a Sílvia Paneque a l'Ajuntament de Girona està relacionat amb la FPdGi.