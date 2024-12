ANTIMONÀRQUICS

El lliurament dels premis Princesa de Girona 2025 es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona

La Fundación Princesa de Girona ha anunciat que el lliurament dels premis Princesa de Girona 2025 no es faria a Girona sinó que es traslladaria al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En relació a aquest fet la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACG) ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

"La Monarquia està en retirada de les terres Gironines, i és que la lluita dona els seus fruits. Són diversos factors que han fet possible aconseguir aquest èxit, primer els governs municipals de Marta Madrenes i Lluc Salellas, després les persistents i combatives accions de la Coordinadora Antimonàrquica (CACG) i de retruc la protesta de Paiporta al País Valencià.

La protesta de Paiporta va deixar debilitada a la Monarquia, i ara no es poden permetre el luxe d'arriscar-se a venir a Girona. Saben que els esperem amb alegria i devoció, però no per agenollar-nos, sinó per fotre'ls canya, i està clar que si ells es debiliten nosaltres ens enfortim i no es poden arriscar a tenir un altre ensurt o patacada per les nostres mobilitzacions perquè quedarien encara més desprestigiats. Per tot això es retiren a Barcelona a fer l'acte central.

Però sí que faran venir a les filles Eleonor i Sofia, clandestinament suposem, com solen fer aquí, per participar en actes menors de la FPGi. És per això que ja anunciem accions i mobilitzacions per continuar la lluita contra aquesta despòtica institució.

I recordem-nos a tots nosaltres que la lluita i la resistència dona els seus fruits i que persistir és guanyar.

Fora la Monarquia espanyola!"