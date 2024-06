ANTIMONÀRQUICS

La Fundación Princesa de Girona fa una nota de premsa per contestar el rebuig institucional de l'Ajuntament de Girona

El passat 21 de juny l'alcalde de Girona Lluc Salellas va fer una piulada on responia a la invitació de la Fundación Princesa de Girona per assistir a un acte monàrquic del proper 10 de juliol a Lloret de Mar. La piulada de Salellas" mostrava una imatge d'un invitació a l'acte amb el text "No els hi reconeixem cap autoritat.Ni ahir, ni avui, ni demà.Som el fil roig dels que defensen la República Catalana. Sempre, lliures. Que no m'hi esperin.". Davant d'aquest rebuig institucional de la ciutat de l'Onyar avui la Fundación ha fet una nota de premsa per contestar a l'oposició institucional de l'Ajuntament de Girona.

A la nota de premsa que han publicat diversos mitjans ( des del Diari de Girona a El Gerió Digital) el director de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), Salvador Tasqué, afirma que lamenta el rebuig institucional de l'Ajuntament de Girona i que "M'agradaria que els nostres projectes arribessin a les escoles, a la universitat i als emprenedors de Girona, però sense la complicitat de l'Ajuntament és difícil".

El mitjà Vozpopuli no s'ha limitat a reproduir la nota de premsa de la Fundación i ha afegit una mica més de context als seus lectors explicant que "un any més, la Princesa de Girona no podrà celebrar els seus premis a la ciutat que li atorga el títol i ho haurà de fer en un punt estratègic de la província, com ja va passar l'any passat" i que "De fet, no hi ha programada una visita a la seu de la institució, ubicada allà. L'últim cop que ho va fer, va ser de manera improvisada i no es va anunciar fins que va acabar per evitar qualsevol contratemps". Aquest mitjà també ha informat que "La Fundación Princesa de Girona celebra els seus quinze anys de vida i ho farà a Lloret de Mar amb els Premis Princesa de Girona 2024 del proper dimecres 10 de juliol. D'aquesta manera, l'acte, presidit pel rei Felip VI, la reina Letizia, la princesa Leonor i la infanta Sofia, evitarà trepitjar la ciutat, governada per la CUP i amb una clara hostilitat cap a la monarquia, per anar-se'n a un municipi governat pel PSC i, per tant, amb uns veïns més amigables.".

Aquests veïns de Lloret de Mar "més amigables" amb la monarquia no es van veure per enlloc al ple d’aquest dijous, arran d’una pregunta d’ERC a l’oposició. El portaveu del grup, Albert Ferrandez, va preguntar ahir al ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar sobre l'acte del proper dia 10 de juliol: “Qui hi anirà en representació de l’Ajuntament, jo he rebut la invitació però no hi aniré, i volem saber quants diners ens costarà, una pregunta feta en plens anteriors de la que encara no hem rebut resposta”.