Aigua

La Plataforma Aigua Pública la Garriga denuncia traves a la consulta ciutadana sobre la gestió de l’aigua.

La Plataforma Aigua Pública la Garriga ha expressat públicament al Parlament de Catalunya la seva indignació davant la negativa de l'Ajuntament de la Garriga a autoritzar la recollida de signatures per dur a terme una consulta ciutadana sobre el model de gestió de l’aigua. Segons la plataforma, aquesta decisió suposa un atac al dret de participació ciutadana i respon a interessos polítics contraris a la gestió pública d’un servei essencial com és l’aigua. El consistori, liderat per Meritxell Budó (Junts per Catalunya), argumenta la seva postura basant-se en la sentència del Tribunal Constitucional 31/2015, utilitzada anteriorment per limitar la consulta del 9N. Tanmateix, la plataforma acusa l’alcaldessa d’actuar de manera hipòcrita, recordant el seu paper com a Consellera de la Presidència durant el govern de Quim Torra, període en què es va defensar el dret a decidir de la ciutadania. Segons Pep Tarradas, portaveu de la Plataforma, l’Ajuntament de la Garriga no només bloqueja un dret fonamental, sinó que ho fa amb arguments febles i incoherents. “Si defensaven la participació ciutadana fa uns anys, per què ara tenen por de la veu del poble sobre la gestió de l’aigua?” al·lega Tarradas. Segons la plataforma, el consistori està obstaculitzant deliberadament una iniciativa ciutadana, emparant-se en una interpretació molt restrictiva de la sentència que altres Ajuntaments no han tingut en compte, com en el cas de Mieres, on s’ha fet una consulta similar. Demanen aturar la licitació del servei d’aigua El passat 27 de novembre el consistori va aprovar al seu ple iniciar la licitació del servei d’aigua. Segons la plataforma, el Govern municipal de Budó està bloquejant la consulta i accelerant la licitació del servei. L’Ajuntament aposta per la gestió privada de l’aigua, però la plataforma vol consultar a la ciutadania abans de licitar el servei. “La gestió pública és l’opció guanyadora a totes les consultes que s’han fet fins ara, però el govern de Junts no vol fer ús de la democràcia quan no li interessa”, denuncien. Exigeixen aturar la licitació per no haver tingut el debat polític-tècnic necessari amb tots els models de gestió a valorar, i esperar a conèixer els resultats de la consulta. Denuncien que l’Ajuntament ha ocultat informació, en referència al contra-informe de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP) que conclou que la gestió pública ofereix un tarifa un 10% més barata que el model privat.

A mitjan 2024, l’Ajuntament va encarregar a la consultoria PWACS un informe per analitzar el millor model de gestió per al municipi. Però segons el contrainforme de l’AMAP, PWACS es basa en dades esbiaixades i mancades de rigor. Afirmen que aquest document, encarregat després del canvi de govern, només busca justificar la continuïtat de la gestió privada, tot obviant que la gestió pública podria suposar un estalvi anual de 180.000 euros.

Dubtes interns en la comissió de control

La resolució de la comissió de control també ha estat motiu de crítica. La Plataforma ha denunciat que aquesta comissió, que hauria de ser independent, ha rebut trucades de l’Ajuntament de la Garriga i això podria haver alterat un procés que ha demostrat ser controvertit. Recorden, a més, que tres membres de la comissió han emès un vot particular discrepant amb la resolució final, fet que evidencia la controvèrsia del procés.

A més, segons la Plataforma, la comissió va ignorar aportacions tècniques presentades per experts independents que defensaven la viabilitat jurídica de la consulta. “Aquest tipus de maniobres demostren que no hi ha una voluntat d’escoltar la ciutadania ni de garantir un procés just i transparent”, ha declarat Pep Tarradas.

Mobilització ciutadana i accions futures

Davant d’aquesta situació, la Plataforma ha anunciat que intensificarà la mobilització ciutadana per defensar el dret a decidir sobre la gestió de l’aigua. Així mateix, si l’Ajuntament no ofereix una resposta favorable o dilata el procés, la Plataforma posarà en marxa la recollida de signatures i altres accions de denúncia pública per visibilitzar aquesta vulneració dels drets de participació.

Finalment, els portaveus de la Plataforma han recordat que estan oberts a noves adhesions, tant d’entitats com de particulars, per reforçar la lluita per una gestió democràtica i transparent de l’aigua al municipi.