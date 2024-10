9 d'Octubre

Destaquen la lluita per la llengua, el territori i els mitjans de comunicació públics com a eixos principals Diada

Destaquen la lluita per la llengua, el territori i els mitjans de comunicació públics com a eixos principals Diada

La Comissió 9 d’Octubre, plataforma unitària que aplega entitats, sindicats i partits, i que coordina Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha presentat hui el cartell oficial de la manifestació unitària del pròxim 9 d’Octubre, que es realitzarà sota el lema «Som País, parlem valencià». La presentació ha tingut lloc a València, a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània.

El cartell d’enguany reivindica la defensa de la llengua, el territori i la llibertat en un moment de gran transcendència política. Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural i portaveu de la Comissió 9 d’Octubre, ha subratllat la importància d’aquesta convocatòria en un context marcat per les contínues tensions amb l’Estat espanyol sobre el finançament autonòmic, la manca de compromís amb els drets lingüístics per part de l’actual Consell de la Generalitat Valenciana, la censura a revistes, escriptors, artistes i músics, i a qui empra un terme vàlid i estatutari com és País Valencià. Així mateix, s’ha remarcat que, malgrat les promeses polítiques, el País Valencià continua en una situació de desigualtat estructural que afecta directament àmbits fonamentals com l’educació i la cultura. Per això cridarem als carrers: “Som país, parlem valencià”.

«El lema d’enguany és un crit digne i ferm per un poble que vol viure plenament en valencià, que es respecte la seua terra i que s’aturen les polítiques de destrucció mediambiental i d’exhauriment de recursos, amb una turistificació desbocada», ha afirmat Anna Oliver i Borràs, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià. A més a més, ha afegit que la manifestació no és només una celebració del passat històric, sinó també una crida urgent a construir un futur de respecte i justícia per al País Valencià.

El lema diu “parlem valencià” principalment per l’arraconament i la situació de diglòssia institucionalitzada que pateix la llengua i que la llei educativa del Govern del PP no fa més que augmentar.

País Valencià és més que un nom, un concepte o un territori. Emprar aquest mot dins del lema d’enguany és un crit a la llibertat per tots aquells escriptors i escriptores, artistes, músics i músiques que han estat censurats per fer ús del terme. Però, a més a més, és una reivindicació del nostre territori com a espai de convivència veïnal. La nostra terra no està en venda, i cada vegada més veiem que s’utilitza per a l’especulació, que torna a ser mal de molts dels problemes de la nostra societat i, a més, que despersonalitza i buida l’ànima de les nostres ciutats i pobles.

Aquest 9 d’Octubre, reivindiquem la nostra cultura. Cultura que va portar com a estendard Vicent Andrés Estellés, poeta del poble que, malgrat haver estat ignorat per les institucions valencianes en el centenari del seu naixement, ha estat celebrat, llegit i compartit en cada comarca valenciana.

El 9 d’Octubre ha de servir també per a exigir transparència i independència en els mitjans de comunicació, i denunciar qualsevol intent de control per part del Govern. La llibertat de premsa està amenaçada per una llei que elimina el consens i les majories reforçades per a elegir la direcció de l’ens públic, À Punt.

ACPV fa una crida a la participació en la manifestació que eixirà de la plaça de Sant Agustí de València, a les 18:00 hores del 9 d’octubre.

La Comissió 9 d’octubre està formada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACV Tirant lo Blanc, Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Ca Revolta, CCOO-PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, ERPV, EUPV, Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, Podem i la Societat Coral El Micalet.