Memòria històrica

"Daniel Cardona i Civit mereix un documental": presentació del projecte impulsat per Reeixida

L'acte es durà a terme dijous 21 de desembre a les 19h a Sant Just Desvern (Baix Llobregat), a “Les Escoles.”

Aquest projecte de la productora audiovisual KrikKrak Productions i la Fundació Reeixida impulsa un documental sobre un dels protagonistes de la lluita per la independència de Catalunya més transcendents del segle XX. Durant els darrers mesos s'han realitzat un conjunt d'actes en el marc de l’Any Daniel Cardona, esdeveniment encapçalat per un manifest signat per una setantena de personalitats entre historiadors, periodistes, societat civil i activistes de la recuperació de la memòria històrica.

Seguint els seus passos:

A través d’actes i presentacions públiques al Museu d’Història de Catalunya (Barcelona), a Sant Just Desvern (Baix Llobregat), Perpinyà (on fou exiliat tres vegades), a la Universitat de la Sorbonne de París, a les Borges Blanques a l’Espai Macià, a la Universitat Pompeu Fabra, i diferents comarques, retornem a la seva població per a tancar aquesta commemoració.

Un parell de llibres publicats:

La biografia de Daniel Cardona i Civit reeditada per l’editorial valenciana Afers i escrita per l’historiador Fermí Rubiralta, a més de l’edició presentada per Rafael Dalmau Editors del Per la Pàtria i per la Llibertat, que constitueix un dels principals textos doctrinals i polítics de l’organització liderada per Daniel Cardona, a partir de la defensa del «nacionalisme alliberador» i de «posicions essencialment democràtiques», rebutja obertament el «nacional-feixisme» aleshores emergent.

La imatgeria gràfica:

L’artista de Xàtiva Cesc Roca, ha posat la figura de “Vibrant” al segle XXI, i així l’hem fet voltar de forma gràfica arreu dels Països Catalans, xarxes socials, bosses, cartells han omplert espais alliberats.

De la pantalla, cap a la zona zero amb nosaltres:

Després de la presentació a “Les Escoles” hi ha previst un petit passeig guiat per diferents espais del municipi rellevants en la vida d’en Daniel Cardona.