Palma commemora la Diada amb una manifestació festiva i combativa per lAutodeterminació

Darrera de la pancarta que portava com a lema "Diada de Mallorca. La solució, autodeterminació", ha partit la marxa des del passeig del Born, ha recorregut el carrer de la Unió, Rambles i ha finalitzat a la plaça del Tub.

Els diferents col·lectius que que formen part de La Plataforma del 31 D, encapçalaven la manifestació. A continuació, les organitzacions de l'Esquerra Independentista de Mallorca, amb pancartes sota el lema "defensem Mallorca: terra, lluita i llibertat" i "rebels i revolucionaris, els joves construïm els Països Catalans".

⬛️⬜️ La vicepresidenta @NohemiFreiheit i el coordinador d’Incidència Política @vila_boix són a Palma a la manifestació per la #DiadadeMallorca31D convocada per @AssembSmallorcA#SomColònia espanyola, però també som Països Catalans. Resistim i lluitem per la independència! pic.twitter.com/C6ONTCvo1k