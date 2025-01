Desallotjament

5 detinguts i uns 50 ferits en el desallotjament de l’Antiga Massana

La Guardia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra han deallotjat l'Antiga Massana al barri del Raval de Barcelona. L'operació policial ha generat protestes de persones que volien accecir a l'edifici, fins al punt que l'ambient s'ha tensionat produint-se càrregues policials. Durant l'enfrontament han resultat ferides un cinquantena de persones i han estat detingudes 5 manifestants acusats d'atemptat contra agents, desobediència i desordres públics per intentar passar la línia policia i agredir els agents. Per la seva banda els cossos policials també han manifestat que n'hi ha una vintena de ferits. Concretament, la primera càrrega s’ha produït quan unes quantes desenes de persones estaven protestant davant la línia d’agents al carrer Jerusalem, un dels accessos a la plaça de la Gardunya. Primer hi ha hagut un forcejament entre els manifestants i els agents, i després agents de la Guàrdia Urbana ha colpejat els concentrats amb les porres per fer-los retrocedir.

El desallotjament ha generat crítiques entre els moviments veïnals i populars que han defensat l’espai els darrers anys. Per la seva banda, la portaveu de l’espai popular del Raval i membre del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, Ariadna Garcia, ha assegurat que el desnonament de l’espai s’ha produït sense ordre judicial. En un comunicat posterior, els moviments que defensen l’espai han assegurat que l’Antiga Massana i els col·lectius que en formen part estaven personats en el procés judicial i havien formulat recursos que estaven pendents de resposta. És per aquest motiu, doncs, que consideren que l’Ajuntament, en mans de Jaume Collboni, ha “jugat brut” per desallotjar-los d’aquest espai a través d’un procediment exprés al mateix jutjat que portava el cas.

Independència política de classe en acció. Honor i glòria. Visca l'Antiga Massana, visca la classe obrera i fuck PSC!! pic.twitter.com/Ybr7KjgsIJ — simbeniα #FreePalestine 🇵🇸 (@simbenia) January 28, 2025

Com no han d'estar a favor de la Renda Bàsica Universal si un dimarts laborable al matí estan aquí.pic.twitter.com/WsZheDRPwP — Arnau Borràs (@arnaubor) January 28, 2025