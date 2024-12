Muralla reconstruida a Cervià de Ter

La setmana passada es va dur a terme la certificació de l’acabament d’obres de refacció de la muralla de Cervià de Ter gràcies a una subvenció de 250.000€ de la Diputació de Girona. Amb aquests diners, a part de la reconstrucció del tram de muralla que va quedar esfondrat per una fuita d’aigua, l’ajuntament també ha pogut substituir tota la xarxa en baixa d’aigua i el clavegueram del Carrer Muralla, ja que les canonades d’aquest carrer encara eren de fibrociment (uralita) i el seu estat va ser qui va originar l’esfondrament.

Amb l’ajuda tècnica del Consell Comarcal del Gironès fent la redacció i direcció del projecte s’ha pogut dur a terme l’obra amb l’import concedit. Segons paraules de l’alcalde Guillem Surroca “els pobles petits ens trobem amb nuclis antics on les canonades encara són d’uralita construïdes a la dècada dels 50” i afegeix que “amb l’ajuda de la Generalitat i la Diputació hem d’anar substituint la xarxa d’aigua que encara és de fibrociment, per això tenim la intenció de substituir el servei d’aigua del Carrer Girona aquest any vinent”.

El govern de Cervià fa una crida a les institucions per destinar més recursos en forma de subvencions a substituir la xarxa malmesa dels pobles com Cervià, ja que es perd una gran quantitat d’aigua i aquest fet és “preocupant” segons el govern, sobretot davant el canvi climàtic i la sequera que patim. L’ACA ha dut a terme un canvi important en aquest sentit, “cal seguir en aquest camí i fer una aposta decidida per revertir aquest greuge de país” acaba dient l’alcalde.