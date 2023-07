Municipals 2023

Mireia Vehí posa Cervià de Ter com a referent per canviar dinàmiques i transformar els municipis

La candidata de la CUP per les comarques nord-orientals Mireia Vehí es va trobar ahir amb l’actual equip de govern de Cervià de Ter: Guillem Surroca, Clàudia Ventura i Sergi Firmino. Van compartir la situació actual del poble i els principals eixos que a partir d’ara volen implementar durant el mandat 2023-2027. Un d’ells és convertir Cervià de Ter en un municipi referent en transparència i participació ciutadana perquè, segons Clàudia Ventura “tothom ha de saber què passa al poble, tant les decisions polítiques com les activitats i obres que es duen a terme”. També volen mancomunar serveis amb els pobles més propers, ja que “cal tornar a teixir complicitats amb els municipis que compartim més necessitats i així crear una cohesió social forta”, segons el regidor Sergi Firmino. L’alcalde Guillem Surroca per la seva banda va posar el focus en omplir de vida els espais municipals que té el poble a través d’una agenda cultural, social i esportiva potent. Tenen en ment també implementar una comunitat energètica pública, recuperar zones verdes, adequar els carrers més malmesos del poble i aconseguir una gestió pública de l’aigua a través de l’adhesió a un sistema públic, entre altres.

L’equip de govern també vol dur a terme una feina de pedagogia i conscienciació del que és la política i tot el que comporta, fer-la propera a la gent i sobretot als més joves perquè entenguin el funcionament del sistema democràtic i de les institucions públiques, en aquest cas d’un ajuntament.