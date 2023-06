Municipals 23

Cervià de Ter investeix a Guillem Surroca com a alcalde

Alternativa per Cervià i Raset-Som Poble, partit que va guanyar les eleccions amb 251 vots aconseguint 3 regidors dels 7 que té el consistori, opté l’alcaldia de Cervià de Ter i podrà governar aquests pròxims 4 anys. És la primera vegada que un partit de l’esquerra independentista i alternativa guanya unes eleccions en aquest municipi.

Començarà però amb minoria, ja que no s’ha tancat un pacte de govern amb alguna de les dues formacions amb representació (Junts i ERC). Tot i engegar el mandat amb minoria, Guillem Surroca i el seu equip tenen la convicció que poden tirar les propostes i els projectes programàtics per millorar la vida dels cervianencs i cervianenques: “Tenim la intenció de parlar i dialogar amb tothom per arribar a acords, posant sempre el benestar de la gent de Cervià i Raset al centre”.

Amb un Saló de Plens de l’ajuntament ple, el cap de llista d’Alternativa va aconseguir l’alcaldia amb 4 vots a favor i 3 abstencions. Així doncs, amb només 25 anys, Guillem Surroca es converteix en un dels alcaldes més joves del territori gironí.