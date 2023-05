Alternativa per Cervià i Raset guanya les eleccions per primera vegada

Alternativa aconsegueix 3 regidors a l’ajuntament de Cervià, seguit de Junts amb 2 i ERC amb 2 respectivament. Es tracta d’una candidatura àmplia, transversal i intergeneracional liderada per gent jove. L’any 2019 havíen aconseguit 2 regidors, però l’aritmètica de pactes va provocar que es quedéssin a l’oposició durant aquests 4 anys. Guillem Surroca, número 1 de la formació, esdevindrà el nou alcalde de Cervià de Ter, si no hi ha cap gir inesperat. Segons membres d’Alternativa “la gent ha votat canvi, és hora de fer avançar Cervià i sortir de l’estancament en què es troba el poble”. Ara és moment de parlar amb la resta de formacions i buscar la millor fòrmula per governar i tirar endavant les diferents propostes programàtiques.