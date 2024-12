GIRONA

L'Espai Marfà de Girona acollirà el lliurament de premis del concurs FotoGüell

L'entrega de premis tindrà lloc el dijous 19 de desembre a les 18:00 h. Carles Palacio, Joan Barfull i Susana Mota formen el jurat del FotoGüell.

Fins al 16 de desembre, els veïns poden escollir un dels premis mitjançant una votació popular. En la tercera edició del concurs han participat 77 fotografies dels barris.

Amb la intenció de visibilitzar la zona i fomentar nous vincles comunitaris, la Comunalitat del Güell ha impulsat la tercera edició del concurs FotoGüell. Enguany han participat 77 fotografies dels barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert.

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el dijous 19 de desembre a l'Espai Marfà. Començarà a les 18:00 h amb la presentació d'Elena Romero i Albert Benito, i comptarà amb l'actuació de La Corral Rural de Cabanelles. També hi haurà un refrigeri de cloenda pels assistents.

Com els anys anteriors, el concurs té tres categories de premis: millor tècnica, millor idea de bé comú i millor foto segons votació popular. El jurat està format per Carles Palacio, fotògraf, Joan Barfull, guanyador de l'anterior edició del concurs, i Susana Mota, membre d'Economia del Bé Comú Girona.

Aquest any els temes del concurs són comunitat, salut i aigua. “És clau preguntar-nos quina relació amb l’aigua tenim, en quines mans està i com es governa. Ens va semblar que era un moment interessant per veure quins elements s’identifiquen quan parlem d’aigua”, afirma Edurne Bagué, coordinadora de la Comunalitat. En les fotografies presentades s'ha apreciat l'augment de fotos del barri de Can Gibert, així com la presència de reivindicacions com El parc no es toca.

Els veïns tenen fins al 16 de desembre per votar les fotografies que més els agradin mitjançant la pàgina web del concurs.

En el marc del FotoGüell s'han fet xerrades sobre economia comunitària, una exposició de les fotos finalistes de l'any passat, i dos tallers de fotografia, un d'ells sobre fotografia estenopeica amb l'Espai Jove Güell amb la intenció de fer arribar l'art fotogràfic a tots els habitants que donen vida als barris.