"Panem et circences..." o bé una actuació criminal davant d'una tragèdia

Aquest escrit estava pensat arran de la immensa estafa que ha representat la Copa Vuitton –Amèrica al Principat; el desastre econòmic venia heretat de València i sembla que hi hagi intervingut el mal averany perquè han estat els nostres germans valencians i els catalans de la vegueria del sud els que han rebut un càstig tràgic en forma de gota freda i tempesta inaturable que ha arrasat tot el que ha trobat al seu pas: persones, cases , sembrats, ponts, carreteres, vies de tren, fàbriques, comerços, serveis de tot tipus... Una desolació difícil de pair i una ràbia davant l’actuació criminal del govern valencià que podia haver evitat moltes morts i moltes destrosses si hagués fet cas de les alertes que anava rebent. Una barreja de prepotència, ineptitud i malgovern que ha abocat a una tragèdia de dimensions enormes.

Jo dubto molt que la justícia, i menys la justícia espanyola que patim, aturi tant de desgovern i actuació criminal com estem vivint aquests dies sobretot els homes i dones del País Valencià. Res podrà tornar la vida als centenars de morts que s`han endut les aigües desbocades; però si, almenys servis per treure’s de sobre aquest govern funest que patim els valencians! ..., ja hi ha protestes i mobilitzacions populars anunciades...

Quant a l’estafa de la Copa Amèrica/Vuitton , de moment hem guanyat que no tornin a repetir una estafa semblant en un futur immediat; la informació que ha donat gent com els del digital “0ctuvre” i la mala maror popular ha tingut unes conseqüències beneficioses per als barcelonins i els catalans en general.

I he titol·lat aquest escrit amb una fòrmula molt antiga, de fa més de 2000 anys, quan el patriciat romà, - els “rics”, “la casta “, que dominaven el senat republicà ,primer, i imperial després, tractava i distreia “el populatxo” amb regals ingents de farina (el” panem” ) i festivals gratuîts al circ (Els “circenses”); era l’època que molt estudiants de batxillerat vam aprendre de memòria dels “triunvirats” . El triumvirat més famós va ser el format per tres mascles (“vir” vol dir això “mascle”) César, Marc Antoni i Crassus i tots tres excel·lien en els regals oferts a la plebs romana. Les relacions entre els tres no eren idíl·liques i van acabar malament...

Vint segles després ens trobem amb la mateixa fórmula : tres homes –Sànchez-Collboni- Illa- formen el triumvirat que ens té entretinguts i regalats, a canvi que no protestem ni moguem un dit. Qui paga la festa , però, ha canviat, perquè el “panem et circenses” de fa 2000 anys era pagat directament per “la casta” dels patricis romans i el “panem et circersens “ del triunvirat “Spanchez, Collboni,- Illa”, ès pagat, sobretot, pels impostos que el triumvirat treu de la plebs o poble baix i d’un quart personatge –l’empresari Vuitton que dóna el nom a la copa mundial de vela... i es beneficia de tot plegat. O sigui que el model s’ha refinat i és la plebs que indirectament paga la festa!

Per això hem de valorar com un triomf que no es pugui tornar a repetir aquesta estafa i el triunvirat que l’emparava quedi al descobert.

El criminal i inepte Mazón, que pateixen al País Valencià, insinuava que volia recuperar per a València la copa següent. Esperem que la gota freda li faci justícia i l’haguem pogut defenestrar a ell i al seu bipartit per sempre més. Plorarem pels morts i per les destrosses, però no plorarem pel criminal cap del govern valencià, que vagi a raure a l’infern que es mereix.