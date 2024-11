Non Casadevall qualifica la mobilització pel dret a l'habitage com un desbordament popular"

L’emergència habitacional ha d’estar al centre i s’ha de respondre de manera urgent. Així ho defensa la CUP tot assenyalant que, a la manifestació de dissabte passat que va agrupar més de 170.000 persones defensant el dret a l’habitatge, el poble va parlar molt clar: no es pot continuar fent negoci d’un dret, l’habitatge.

El Secretari General de la CUP, Non Casadevall, ha qualificat la mobilització com “un desbordament popular” del qual se’n poden extreure “moltes evidències que molts dirigents han volgut obviar durant massa temps”. D’una banda, assenyala, que el problema amb l’habitatge afecta a tota la població, independentment de l’edat: “Ja no només és una qüestió dels joves que no es poden independitzar. És un problema de tot el poble, cansat de malviure per pagar-se un lloc on viure i cansat de tenir por a perdre”. De l’altra, Casadevall adverteix als governs de les Illes, el País Valencià i de Catalunya que les seves polítiques de fer mercadeig amb l’habitatge han quedat totalment esmenades: “Els governs han preferit continuar potenciant el negoci immobiliari. Als Països Catalans no paren de créixer el nombre de pisos turístics i de lloguers de temporada. Però dissabte el clam va ser unànime. L’accés a l’habitatge universal, a un habitatge digne, amb uns preus assequibles és una urgència i s’ha d’abordar. Ja n’hi ha prou d’especular amb un dret”.

En aquest sentit, els portaveu de l’organització independentista assenyala que la realitat requereix solucions d’urgència: solucions profundes, valentes i que vagin a l’arrel. “No serveixen receptes del passat del PSC. No serveixen pedaços”, apunta Casadevall, qui ha advertit que “la gent treballadora igual que tenim les claus de les cases dels rendistes, tenim la clau del canvi en aquest país. I la veritat, President Illa, estem al límit: O es garanteix el dret a l'habitatge o aquest país rebel, li serà ingovernable”.