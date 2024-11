Ràdios Locals

La ràdio local s’erigeix en garantia informativa enfront de la proliferació de la desinformació

Aquesta és una de les conclusions del 2n Llibre Blanc de la Ràdio Local presentades en el marc del Congrés Internacional de la Ràdio

La Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya (FMCLCat) ha protagonitzat la primera jornada del Congrés Internacional de la Ràdio, que se celebra al CaixaForum Barcelona els dies 15 i 16 de novembre, amb la presentació de les primeres dades del 2n Llibre Blanc de la Ràdio Local. Intitulat “Present i futur de l’àudio”, el Congrés ha comptat amb la participació de la presidenta de la FMCLCat, Gemma Peris, que ha estat l’encarregada de moderar una taula rodona entre Armand Balsebre, catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Lau Delgado, director del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), sobre un projecte que ha de servir per aproximar-se a la realitat actual del sector mitjançant una autèntica guia sobre els mínims indispensables per fer ràdio local pública. De fet, es tracta d’una actualització de la iniciativa duta a terme per l’aleshores Federació de Ràdios Locals de Catalunya a partir de les conclusions del 3r Congrés de la Ràdio Municipal, que es va celebrar a Barcelona el 10 i 11 de novembre del 2006.



Així doncs, de les 13.15 a les 14.15 hores d’aquest divendres s’han donat a conèixer les conclusions dels processos d’anàlisi quantitativa i qualitativa realitzats al llarg dels darrers mesos amb la voluntat d'arribar a un consens general sobre els reptes i oportunitats sectorials susceptibles de ser exposats en el 2n Llibre Blanc de la Ràdio Local. D’una banda, la intervenció de Balsebre feia referència a la primera fase d’elaboració del mateix, de caràcter quantitatiu, a càrrec de la Federació en col·laboració amb la UAB, que ha permès actualitzar els indicadors desplegats dues dècades enrere gràcies a una enquesta entre més de 150 emissores municipals. De l’altra, Delgado afegia les conclusions del procés d'anàlisi qualitatiu extretes d’una jornada que va aplegar fins a una setantena d’operadors a Granollers el passat 16 d’octubre per abordar des de la generació de continguts fins a la centralitat de l’activitat, passant per la distribució i difusió de continguts i el seu impacte i comercialització.



El foment de la participació ciutadana, la proximitat, la capacitat de verificar la informació al territori per part de cada emissora, la creació de continguts en formats híbrids, la creació d’estratègies per optimitzar les noves plataformes digitals i les xarxes socials o les grans possibilitats que ofereixen noves eines com la IA són algunes de les principals conclusions sorgides de l’anàlisi qualitatiu, en què també s’assenyalen amenaces com la falta de recursos econòmics i de personal, la dificultat per retenir audiències perquè els continguts s’ofereixen en plataformes alienes a les de la pròpia emissora o possibles ingerències polítiques. A més, el director del MAC ha posat en valor els nous formats i perfils professionals de cara a una nova etapa en què els mitjans locals haurien d’esdevenir garantia de veracitat i rigor a pesar de la falta de coneixement de l’audiència. En aquest sentit, les dades qualitatives apunten que la centralitat i rellevància de les emissores locals en matèria educativa i social potenciarà el rol de la ràdio com a cohesionador social en relació amb la fidelitat dels oients i el sentiment de pertinença dels mateixos.



Està previst que aquests i altres indicadors que formaran part de l’actualització del Llibre Blanc de la Ràdio Local es continuïn difonent al llarg de les comarques catalanes mitjançant una sèrie de jornades territorials que comptaran amb la Casa de Cultura de Girona com a primera seu el pròxim 20 de novembre en el marc de la 1a Trobada de les Ràdios Locals de Comarques Gironines.