Premsa escrita

La Premsa Comarcal en paper guanya audiència

Per quart any consecutiu l’empresa Infortecnica presenta l’Estudi d’Audiència, amb dades que es poden verificar a audiència.org o audimedia.net de les principals publicacions associades a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L’estudi revela que durant l'any passat les capçaleres impreses en paper van aconseguir no només mantenir-se sinó que augmentar el seu share global en un 1% a Catalunya. Una xifra remarcable pel repte que han viscut les capçaleres impreses per sobreposar-se a l'impacte que la pandèmia ha tingut en audiència i anunciants, i la desaparició dels tradicionals punts de venda. Un augment que es presenta com la tendència contrària a la que viu la premsa més generalista. L’ACPC valora molt positivament aquestes dades demostrant que la premsa comarcal i local té un públic que la llegeix i la fa créixer.

Pel que fa a les dades concretes, en el conjunt de Catalunya, les publicacions impreses en paper de l'ACPC van ser llegides per prop de dos milions i mig de catalans, obtenint una quota mitjana de lectors diaris de 269.144 persones, una xifra que significa un augment de 3.000 lectors més que l'any anterior (un 1% més).

En percentatges, això representa que els mitjans impresos associats a Premsa Comarcal assoleixen un 26,3% dels lectors de totes les publicacions periòdiques en paper del país en la seva àrea de major audiència (menys l'àrea metropolità de Barcelona i Tarragona).

I pel que fa als mitjans digitals associats a Premsa Comarcal, aquests aconsegueixen la xifra de 487.499 usuaris únics diaris.

En referència als hàbits de lectura, el 29% de lectors de comarques s'informa què succeeix a la seva població a través del paper i el 17,3% a través de mitjans digitals. I pel que fa a les franges d'edat, destaca que el 25,7% dels menors de 35 anys escullen els mitjans comarcals en paper per informar-se, i el 17,1% els mitjans comarcals digitals, unes xifres que sumades indiquen que el 42, 8% dels joves llegeixen premsa comarcal.

Totes aquestes dades s’extreuen a partir de les 35.000 trucades telefòniques realitzades, entre l'octubre i el desembre de 2021 a una població major de 15 anys de totes les comarques de Catalunya controlant les quotes de sexe i edat. L'error de mostreig real és del +/- 1,62%. Les capçaleres auditades en paper han estat 38, i en digital 22, del total de 158 publicacions associades a l’entitat.

Aquest estudi s’ha dut a terme amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.