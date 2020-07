Premsa

L'ACPC celebrarà el Congrés i Assemblea de la Premsa Comarcal a Barcelona

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) anuncia que celebrarà el 10è Congrés de la Premsa Comarcal i la 38a Assemblea de l’entitat el dissabte 19 de setembre a Barcelona.

Inicialment, aquesta jornada havia de dur-se a terme el dia 6 de juny a Tàrrega, però la situació d’excepcionalitat generada per la crisi del COVID-19 i el conseqüent Estat d’Alarma han fet que no es pugui realitzar en aquesta localitat.

Cal remarcar que la jornada servirà també per donar el tret de sortida als actes de celebració del 40è aniversari de l’ACPC, els quals es perllongaran, amb diferents activitats, fins al maig de l’any 2021. Per aquest motiu s'està treballant per tal que la trobada del 19 de setembre sigui molt especial per a tots els presents.

Als pròxims dies s’anunciarà el programa complet de l’esdeveniment, que com sempre, comptarà amb xerrades i presentacions de la mà de destacats professionals de la premsa i la comunicació; així com amb l’entrega de premis a les millors portades de l’any i el reconeixement a les publicacions associades que compleixen anys.