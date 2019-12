L’ACPC celebra el Dia de la Premsa Comarcal a Barcelona

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) celebrarà la sisena edició delaquest divendresa l'Auditori del Movistar Centre de Plaça Catalunya, a Barcelona ( aquí) La jornada inclourà la presentació del portal, un nou i ambiciós projecte de l'ACPC per convertir la premsa comarcal en referent a Catalunya; i les conferències de l’activista i empresari; i la periodista i advocada

Òscar Camps Gausachs (Barcelona, 1963), és un socorrista i empresari català, conegut principalment per ser el fundador i director de Open Arms que ha aconseguit rescatar a pràcticament 60.000 persones d’una mort segura.



Beatriz Talegón Ramos (Madrid, 1983) és una política i jurista espanyola. Actualment és directora d'opinió del Diario 16 i publica articles per a El Plural i OkDiario. També col·labora com a tertuliana a Las mañanas de Cuatro i a Preguntes freqüents de TV3.

El Dia de la Premsa Comarcal va ser instaurat l’any 2014 per l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) amb la intenció de reivindicar un model de comunicació que genera 850 llocs de treball a tot el país i compta amb més de 160 capçaleres de paper i digitals, i que aposta per continuar creixent mantenint el seu compromís amb la informació de proximitat. En cadascuna de les edicions anteriors la jornada va aplegar més d’un centenar de professionals del món de la comunicació ja siguin mitjans, agències de publicitat, administracions, empreses o gabinets de comunicació; i va comptar amb les intervencions de reconeguts ponents com Jaume Roures, Antoni Bassas, Critobal Colon, Sor Lucia Caram, Lluís Bassat, Josep Roca o Jordi de Miquel, entre d'altres.