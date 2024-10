Som República

L'ANC fa una crida a reprendre el camí a partir de la Declaració de la Independepència

Coincidint amb el 7è aniversari de la proclamació de la República, el darrer acte sobirà del Parlament

L'ANC ha fet una crida al poble català a continuar el camí de l’alliberament nacional "a partir del punt on ho vam deixar ara fa 7 anys, amb la Declaració de la República i a reprendre el camí cap a la constitució de la República Catalana per mitjans pacífics i de lluita noviolenta, per mitjà del nou Full de ruta proposarà al poble català noves formes de lluita i obrir nous escenaris que ens duran a la victòria final".

L'entitat sobiranista també vol fer avinent que la declaració aprovada en seu parlamentària per majoria absoluta de vots el 27 d’octubre de 2017 fou la darrera decisió sobirana del Parlament de Catalunya.

Perquè a continuació fou dissolt, il·legalment i il·legítima, pel president del Gobierno de España, Mariano Rajoy, tot convocant ell mateix de Madrid estant noves eleccions autonòmiques, sense tenirne les facultats estatutàries i emparant-se amb una aplicació fraudulenta i perversa de l’article 155 de la Constitució espanyola.

Des d’aleshores, el Parlament de Catalunya, en tant que poder legislatiu, s’ha convertit en un Parlament bord i segrestat. Ha estat violat constantment pel poder judicial i el TC amb ingerències coercitives vers els seus diputats impedint-los el lliure exercici de la seva representació democràtica per mitjà d’empresonaments, inhabilitacions i exili, i repetides amenaces i alteracions de la correlació de forces sorgides de les eleccions i, fins i tot, blocaments forçats de legislatura a mig curs, etc.

Amb tot això, afirma l'ANC amb tota contundència que aquest Parlament Autonòmic de Catalunya, des de fa 7 anys, és un parlament bord i segrestat d’on no en poden fructificar lleis ni decisions sobiranes i que ha quedat, democràticament, devaluat.

I també afirma amb tota contundència: que les constants ingerències del poder judicial i del TCe torna a evidenciar que Espanya està ocupant per la força el Principat de Catalunya des de 1714 i que aquesta ocupació s’ha aguditzat més encara des de fa 7 anys. Perquè es porta a terme contra la voluntat dels catalans expressada amb el Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’Octubre i amb la Declaració d’Independència del Parlament del 27 d’octubre del 2017.