Pedalada Solidària Everesting als Àngels 2024

El proper dissabte 28 de setembre, de 8.00 h a 13.00 h, tindrà lloc la 2a edició de la Pedalada Solidària Everesting als Àngels, un esdeveniment organitzat per l’entitat Mou-te en Bici, la Federació Catalana de Ciclisme i la Fundació SERGI. Aquesta jornada solidària es desenvoluparà a la carretera dels Àngels i té tres objectius: oferir un repte esportiu a les comarques gironines, reivindicar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i respectuós amb l’entorn, i recaptar fons per als projectes socials de la Fundació SERGI, que treballa per a una societat inclusiva a les comarques gironines.



Un repte esportiu i solidari

L’Everesting als Àngels és un esdeveniment que combina esport i solidaritat. Els participants podran escollir entre diferents reptes d’ascensió en bicicleta a la muntanya dels Àngels, basats en la filosofia de l’Everesting, un desafiament mundial que consisteix a completar tantes ascensions com siguin necessàries fins a aconseguir l’alçada equivalent de l’Everest (8.848 metres). Les opcions de reptes al Àngels inclouen:

Everest: 22 ascensions (446 km, 8.848 m de desnivell)

Mont Blanc: 12 ascensions (243 km, 4.804 m de desnivell)

Pedraforca: 6 ascensions (122 km, 2.506 m de desnivell)

Mare de Déu del Mont: 3 ascensions (61 km, 1.120 m de desnivell)

Rocacorba: 2 ascensions (40 km, 991 m de desnivell)

Àngels: 1 ascensió (20 km, 409 m de desnivell)

Mig Àngels: mitja ascensió (10 km, 200 m de desnivell)

L’esdeveniment, obert a ciclistes de tots els nivells, no busca classificacions ni premis, sinó fomentar l’esport, la solidaritat i el compromís social.



Inscripcions i serveis



Les inscripcions anticipades estan disponibles fins al 25 de setembre a través del web de Mou-te en Bici, amb un preu solidari de 25 €, que inclou una samarreta (per a les 50 primeres inscripcions), dorsal personalitzat, sorteig de material i roba, i una consumició al bar. El mateix dia de l’esdeveniment, les inscripcions es podran realitzar per 30 €. El punt de sortida i campament base serà a l’aparcament de Bicentury (N-2, Km 714, 17242 Quart).

L’organització garantirà la seguretat i benestar dels participants amb tall de carretera de 8 a 13h, zona de descans i fisioteràpia, servei mecànic i servei de bar.



Col·laboracions i suport



L’Everesting als Àngels compta amb la col·laboració de diversos establiments comercials i entitats locals que ofereixen suport logístic i serveis als participants. Entre els col·laboradors es troben Cicloturisme Tours, Ebici.cat, Trafach, Consorci de les Vies Verdes de Girona, l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport EUSES, que aportarà un servei de fisioteràpia a càrrec dels seus estudiants del Grau de Fisioteràpia, i estudiants del CFGM Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure de l’Institut Salvador Espriu de Salt, que realitzaran pràctiques de suport logística a l’esdeveniment.

Els restaurants de la zona Can Mascort, Can Pol i el Santuari dels Àngels, estaran oberts oferint la seva carta als participants i acompanyants.



Compromís social i mediambiental



Amb aquest esdeveniment, Mou-te en Bici, la Federació Catalana de Ciclisme i la Fundació SERGI busquen, per una banda, reivindicar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i respectuós amb l’entorn, i per l’altra, reforçar el compromís del món del ciclisme gironí amb les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Els fons recollits es destinaran íntegrament als projectes d’habitatge social, educació i cohesió social que desenvolupa la Fundació SERGI a les comarques gironines.