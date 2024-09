Consulta Popular

El veïnat de la Bisbal del Penedès diu No al nou polígon industrial en una Cobsulta Popular

La Comissió Promotora de la Consulta Popular celebrada el passat 1 de setembre a La Bisbal del Penedès ha valorat els resultats de la consulta com un èxit sense precedents. Amb una participació del 53,6%, la consulta va mobilitzar un total de 690 persones d'un cens de 1.287, tot i la data escollida, en plena temporada de vacances, i el fet que es tractava d’una consulta no vinculant.

La Comissió Promotora destaca que aquesta elevada participació és un reflex clar de l'interès i la preocupació de la ciutadania sobre el projecte del polígon Les Planes del Vent. Els resultats obtinguts mostren un rebuig majoritari al projecte, amb un 62,5% dels vots en contra (NO) i un 37,5% a favor (SÍ). La Comissió considera que aquest resultat demostra de manera incontestable l'oposició de la comunitat al projecte, convertint el que fins ara era un supòsit en una evidència innegable.

Tot i que només ha pogut votar quasi un 50% de la població censada a tot el municipi, la Comissió està convençuda que, si la participació hagués estat del 100%, els resultats haurien estat igualment clars, o fins i tot més contundents.

En aquest sentit, la Comissió vol expressar el seu agraïment sincer a totes les persones que van exercir el seu dret democràtic el dia 1 de setembre. La seva participació ha donat força i legitimitat a la consulta.

D'altra banda, la Comissió Promotora ha mostrat la seva sorpresa davant la lectura dels resultats per part de l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès. Segons l'alcaldessa, Agnès Ferré, la consulta ha tingut una baixa participació i una abstenció significativa, fent una interpretació dels percentatges en funció de tot el cens cridat a participar i no només dels que van votar. La Comissió considera aquesta lectura esbiaixada i orientada a minimitzar la importància dels resultats, ja que en cap altre context electoral es fan aquestes interpretacions.

En unes declaracions fetes dilluns a Ràdio i Televisió El Vendrell, l'alcaldessa va manifestar la seva intenció de seguir endavant amb el projecte malgrat els resultats de la consulta. La Comissió Promotora considera que, tot i no ser vinculant, ignorar aquests resultats seria una irresponsabilitat política de grans proporcions. Segons la Comissió, la consulta ha demostrat que l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès no té la legitimitat necessària per continuar amb el projecte, ja que la població s'ha pronunciat clarament en contra del polígon.

Per aquest motiu, la Comissió Promotora insta l'Ajuntament a aturar el projecte immediatament i a reconsiderar la seva continuïtat en funció dels resultats de futures eleccions municipals, com les previstes per al 2027, on podrien tornar a presentar el projecte i obtenir la legitimitat necessària per portar-lo a terme.

Finalment, la Comissió Promotora de la Consulta Popular, formada per onze veïns i veïnes de La Bisbal del Penedès, anuncia la seva dissolució després d'haver assolit l'objectiu pel qual es va constituir: donar veu a la població a través d'una consulta. La Comissió reitera el seu agraïment a tota la comunitat per la seva participació i suport durant aquest procés.