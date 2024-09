Residus

Denuncien la permissivitat del Port de Tarragona per importar residus d’altres països per seguir potenciant la incineració

Denuncien la permissivitat del Port de Tarragona per importar residus d’altres països per seguir potenciant la incineració

El Grup Ecologista de Tarragona i l’Ebre – Ecologistes en Acció ha denunciat la intenció de Griñó Ecològic S.A i del Port de Tarragona de continuar potenciant el tràfic transfronterer de residus, donades les pràctiques contaminants que suposa la potenciació de la incineració de residus i atenent a les denúncies efectuades pel mitjà Porta Enrere sobre la possible relació d’aquest tràfic transfronterer de residus i les màfies italianes.

Volem donar coneixement a la població de la nova petició d’autorització de concessió demanada per Griñó Ecològic S.A al Port de Tarragona per permetre la ocupació de 2.499 m² a la zona III-2 del moll de Cantàbria per continuar amb l’activitat del tràfic de residus transfronterers, i denunciem que aquesta activitat està acompanyada de dubtosos controls de seguretat ambientals, fets reconeguts pels propis càrrecs i treballadors públics, així com la contradicció que suposa aquesta activitat amb la campanya de greenwashing que està efectuant el Port de Tarragona en el últims anys, informant públicament tan sols d’aquelles actuacions encaminades vers a la sostenibilitat ambiental.

Tot i que aquesta sol·licitud va fer-se pública el 23 d’Agost i es poden presentar al·legacions fins el proper dia 20 de setembre, des del GETE – Ecologistes en Acció volem denunciar el silenci informatiu que ha efectuat el Port de Tarragona per evitar que la ciutadania conegui d’aquesta nova sol·licitud d’activitat, associada a pràctiques molt contaminants i a possibles relacions amb les màfies italianes, denuncia que va arribar a generar un capítol al programa Sense Ficció de 3Cat, “Insostenible, rere la brossa”.

L’objectiu d’aquesta sol·licitud és permetre un espai per emmagatzemar i transferir residus, coneguts com a CSR (Combustible Sòlid Recuperat), per a servir com a producte d’incineració, principalment, en empreses cimenteres, les quals són les responsables de l’emissió d’entre el 4 i el 8% del diòxid de carboni mundial. Els CSR són residus principalment provinents de la fracció del rebuig i d’altres com és el tèxtil, plàstic, pneumàtics, cartró o fusta, els quals passen per una trituradora per reduir la seva grandària i, posteriorment, passen per una assecadora per extraure la humitat. Des del GETE – Ecologistes en Acció denunciem que la incineració d’aquest Combustible Sòlid Recuperat, on la aportació de residus amb PVC és bastant present, produeix dioxines: els policarbonats produeixen fenol, que malmet el sistema nerviós; els polietilens produeixen butadiè 1-3, benzè i toluè, que són cancerígens; el poliestirè genera hidrocarburs aromàtics policíclics, també cancerígens i el poliuretans generen isocianats, cancerigen que afecta a les vies respiratòries.

Per últim, des del GETE- Ecologistes en Acció volem denunciar que cremar residus que podrien reutilitzar-se, generant a més substàncies molt contaminants, no te cap mena de sentit. La incineració de residus i de combustibles alternatius no redueix les emissions, sinó que en determinats casos els augmenta, com és el cas dels compostos orgànics volàtils o el mercuri. I això està més que demostrat: existeixen gran quantitat d’estudis científics que posen en evidencia la relació directa entre l’augment de la morbiditat i la mortalitat pels diversos càncers i la proximitat a les incineradores de residus.