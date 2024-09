11S2024

16a Marxa de Torxes de les Terres de l’Ebre per la independència

Per setzè any consecutiu, el 10 de setembre, Tortosa acull la Marxa de Torxes per la Independència. Esta manifestació de l’independentisme a les Terres de l’Ebre, s’ha consolidat com la més gran del territori comptant cada any amb centenars de persones marxant pels carrers del nucli antic de Tortosa.

La Marxa de Torxes està organitzada per la Comissió 11 de setembre de les Terres de l’Ebre i està formada per persones i entitats de la societat civil organitzada. La marxa que sortirà a les 20:30h des del Castell de la Suda, passant pel Nucli Antic, acabarà a la Pl. del Mercat, amb el parlament de la família de Guillem Agulló (Guillem Agulló i Carme Salvador), jove independentista i antifeixista valencià assassinat a per membres de l’extrema dreta i que ha esdevingut un símbol de lluita i compromís per a moltes generacions de joves dels Països Catalans. Per un altre costat, la lectura del manifest anirà a càrrec de Cesk Freixas, cantautor i membre del col·lectiu “Terres de l’Ebre amb Palestina”.

El lema d’enguany, “Els carrers tornaran a ser nostres. Independència!”, és un crit de la Comissió per encoratjar a la gent a tornar-se a organitzar per tal de recuperar l’esperit de lluita del poble català que ens va portar al referèndum de l’1 d’octubre. Un moment d’empoderament des de la base en la que vam protagonitzar les mobilitzacions més importants d’Europa i que ens va fer prendre consciència de la repressió en la que viu el nostre poble.

Alhora, la Comissió vol emfatitzar la importància i la voluntat que el nou país que volem construir arracone qualsevol idea d’odi que propugna l’extrema dreta. Els missatges d’odi que patim catalans, immigrants, homosexuals, lesbianes, etc,...són els mateixos que fa 30 anys van portar a l’assassinat del jove valencià, Guillem Agulló. Un jove compromès amb el seu país i amb uns ideals antifeixistes i independentistes, que volem que siguen els ideals de tot un poble. És per això, per mantenir viva la seua memòria i el seu compromís, que la família de Guillem Agulló i Salvador, Guillem Agulló i Carme Salvador, farà el parlament en esta marxa de torxes.

Finalment, la Comissió vol fer un reconeixement al col·lectiu nascut arran de l’ocupació i genocidi de l’estat d’Israel cap a Palestina, “Terres de l’Ebre amb Palestina” i que ha promogut manifestacions, debats i actes per donar a conèixer la repressió que pateix el poble palestí des de fa dècades. En este sentit, un dels seus membres, el cantautor Cesk Freixas, farà la lectura del manifest promogut per la Comissió 11 de setembre.

Els beneficis de la Marxa de Torxes d’enguany aniran en benefici de les persones que encara estan represaliades per la causa independentista.

Finalment es cridarà a participar als actes organitzats a la Diada a Tortosa i a totes les manifestacions populars arreu del país.

La marxa comptarà amb la participació de colles de gralles del territori i amb els Castellers de Tortosa. A l’inici de la marxa es repartiran 200 torxes que il·luminaran els carrers de Tortosa.