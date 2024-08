Pensions

Intersindical Valenciana denúncia la “injustícia social” que pateixen nombroses dones amb les pensions mínimes i de viudetat

Intersindical Valenciana fa seua la reivindicació de la Comissió de la Dona de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) per acabar amb la discriminació que pateixen nombroses dones pensionistes. Segons les estadístiques del Ministeri de Seguretat Social, la quantia de la pensió mitjana de les dones és de més de 1.000 euros mensuals, però la realitat és que existeixen 3,5 milions de dones la pensió de les quals no arriba a 1.000 euros, i més d’un milió d’elles cobren entorn de 550 euros. La injustícia més sagnant la pateixen dones que cobren una pensió mínima i que es queden vídues.

Seria el cas, per exemple, d’una dona que haja treballat en el servei domèstic i que, després de cinc anys cotitzats, se li diagnostica una malaltia greu que li provoca una discapacitat igual al 105%. A aquesta dona se li concedeix la Invalidesa Permanent Absoluta, però a causa de la seua baixa cotització i al poc temps treballat, ha de complementar-la fins a aconseguir la pensió mínima. La seua pensió inicial seria de 193 euros (segons el càlcul de la base de cotització), per la qual cosa aquesta treballadora obté un complement de la seua pensió de 517 euros. Si aquesta dona es quedara vídua, se li concedeix la pensió de viduïtat (el 52% de la base de cotització, no de la pensió que el marit venia rebent), per tant, per aquesta pensió percep 765 euros mensuals. El que ocorre és que, en cobrar una pensió de viudetat, li retiren el complement a mínims que venia cobrant.

En ple segle XXI, les dones continuen patint una enorme bretxa salarial de gènere. Situació provocada i agreujada perquè la cura dels fills i de familiars sempre recau en les dones. La principals conseqüència són pensions molt baixes, fregant la misèria que atrapa en situacions de pobresa a nombroses dones, sobretot a les pensionistes de major edat. Si a açò se li suma l’enorme inflació que hi ha en l’actualitat, els nivells d’empobriment s’estan incrementant de manera intolerable.

Per totes aquestes raons, des d’Intersindical Valenciana fem una crida al Govern espanyol i als partits polítics perquè s’implementen les mesures adequades per canviar aquesta situació. Aquestes són algunes de les principals reivindicacions:

-Pensions de viduïtat amb el 100% de la base reguladora que corresponguera a la persona morta.

-Complement de bretxa de gènere per a totes les pensionistes, incloses les jubilades anteriors a febrer de 2021, les que cobren pensions no contributives i les jubilades anticipades.

-Pensió mínima igual al salari mínim interprofessional (SMI) i que aquest al seu torn arribe al 60% del salari mitjà.

-Erradicar la bretxa de gènere en les pensions públiques, a través de mesures estructurals de caràcter laboral i econòmic.

-Reconeixement del treball de cures que realitzen les dones. És fonamental que el temps dedicat a aquestes tasques, així com a altres treballs com el camp, tèxtil, la neteja, entre altres, siguen reconeguts en les pensions.