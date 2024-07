Consell per la República

El Govern del Consell per la República va presentar el passat dissabte l'Assemblea Territorial a la Catalunya Nord

Aquestes dues votacions ja han estat publicades al Butlletí Oficial del Consell ( BOC ) i, per tant, ja estan en vigor.

osteriorment, el Govern del Consell, de la mà del seu vicepresident, Toni Comín, ha presentat el Pla de Govern 24/26 definitiu que incorpora les aportacions dels mateixos representants. Comín ha volgut destacar la participació de l’Assemblea Territorial per “afegir valor al Pla amb les seves aportacions” i ha volgut detallar els 6 objectius generals de l’estratègia política de la institució republicana per aquest mandat. El Vicepresident ha afirmat que “han de servir per estar a apunt per a l’endemà”.



L’aportació de l’Assemblea Territorial al Pla de Govern 24/26:

– S’han presentat 52 propostes d’acció i se n’han acceptat 20.

– També, dels ‘objectius específics’ presentats, dos s’han transformat en accions, dos s’han rebutjat i dos més han estat acceptats.



Els objectius generals del Pla de Govern definitiu 24/26 són:

1. Enfortir l’estructura territorial del Consell: fer més i millor activisme

2. Créixer: fer més gran la base de registrats.

3. Continuar treballant per la unitat estratègica.

4. Internacionalitzar la causa catalana.

5. Posar les bases de les futures estructures d’estat republicanes.

6. Aprofundir en les raons per la República: explicar-les de nou i millor.



Per començar a posar fil a l’agulla, s’ha anunciat la creació de 3 grups de treball a l’Assemblea Territorial en tres grans àmbits: a) Llengua Catalana, b) Consum Estratègic i c) Implementació de la IDR i l’augment registrats.

La primera part del Ple ha servit per a dur a terme dues votacions: la primera per ratificar els membres de la Sindicatura Electoral nomenats pel Govern. La votació ha estat positiva per àmplia majoria. La segona ha restat per aclamació, ja que s’han presentat 5 persones per 5 places, on s’han acceptat els 5 membres que constituiran la Comissió Mixta, de seguiment, valoració i control dels comptes i finances del Consell de la República.