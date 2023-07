El Consell de la República fa una crida a impedir qualsevol investidura si abans no hi ha un compromís amb lautodeterminació i lamnistia

Eleccions 2023

El Consell de la República fa una crida a impedir qualsevol investidura si abans no hi ha un compromís amb l’autodeterminació i l’amnistia

El Consell de la República ha fet una crida "a tots els partits i entitats independentistes a acordar una estratègia conjunta que impedeixi la investidura de qualsevol president espanyol si abans no hi ha un compromís clar amb el dret a l’autodetermina- ció i l’amnistia de totes les persones represaliades amb motiu del procés d’alliberament nacional del nostre país".

En aquests termes s'ha manifestat el Govern del Consell, en comunicat fet públic aquest dimarts, un cop han valorat el resultat de les passades eleccions espanyoles. Assenyala el comunicat que "el Consell entenia que el posicionament i l’objectiu d’aquests partits independentistes és el compromís inequívoc i ferm de fer efectiu el bloqueig de les institucions de l’estat metre no hi hagi una proposta real i efectiva de la resolució del conflicte per mitjà de l’amnistia i l’autodeterminació". Aquesta situació de força de l’independentisme, segons la visió del Govern de Consell, "només es podia assolir mitjançant el desbordament democràtic a les urnes votant independència. De fet, només aquest desbordament sobiranista comportaria la legitimació, a través dels vots, d’una acció de bloqueig respecte a la governabilitat d’Espanya".

Ara bé, "després de conèixer el passat diumenge els resultats electorals, el Govern del Consell es mostra encara més convençut sobre la capacitat decisòria que els resultats de les eleccions espanyoles han atorgat a les formacions polítiques independentistes" ha puntualitzat en comunicat.