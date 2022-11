Reforma Sedició

El Consell de la República considera que l’acord ERC-PSOE criminalitza l'independentisme

Després de l’anunci sobre la reforma del delicte de sedició, el Govern del Consell de la República expressa, en aquest comunicat, que la reforma anunciada no és un pas en la resolució del conflicte polític entre l’independentisme català i l’estat espanyol i només restitueix el delicte de sedició amb un altre nom, ampliant l’abast de les conductes criminalitzables. A més, s’eixampla la base de la repressió amb la persecució penal contra la ciutadania, en especial contra l’independentisme.

El Consell, a més, mostra la seva preocupació perquè la gent de l’1 d’octubre avui podria estar més amenaçada que abans d’aquesta reforma, perquè en aquesta estratègia no hi ha ni un gram de desjudicialització del conflicte. Hi ha una rebaixa de les penes màximes aplicables respecte l’anterior delicte de sedició, però es continua perseguint l’independentisme, especialment les protestes de l’activisme independentista. És per això que afirma que l’anunciada desjudicialització és un engany.

Remarca en el comunicat que "no existeix l’independentisme constitucional i per tant, qualsevol força política que acordi o manifesti la voluntat de desenvolupar polítiques independentistes en el marc de la constitució espanyola, menteix. L’independentisme ha de seguir confrontant l’estat espanyol però ara és evident que la confrontació no només és amb l’estat espanyol".

La intenció, feta pública pel portaveu del govern espanyol, el senyor Patxi López, d’usar aquesta reforma per a garantir l’extradició dels exiliats és un element més per rebutjar la modificació del delicte.

La reforma no ajuda en res a l’avenç del dret d’autodeterminació, és per això que no és assumible pel Consell de la República. Sempre que el Consell ha demanat coordinació estratègica ho ha fet per poder establir un acord d’acció que representi els represaliats i el conjunt de l’independentisme.

El Consell insta tots els agents de l’independentisme a debatre i consensuar un acord d‘acció unitari que representi el conjunt de l’independentisme que ens permeti no d’haver d’assumir acords com els que ha fet ERC amb l’estat espanyol i que afecten el procés d’alliberament nacional.