ADF

Les ADF reclamen mantenir les seves funcions històriques

"Som un col·lectiu de més de 15.000 persones que quan cal ens arremanguem pel territori" i demanen que no destruiexin un model exemplar al món

En una protesta a la Plaça Sant Jaume, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) s'han concentrat aquest migdia per denunciar que el pla actual dels Bombers les deixa en segon pla i exigir mantenir les seves funcions històriques. La protesta ha comptat gairebé amb els representants de més del 80% de les ADF actives del territori.

El 2022 es va presentar un Pla INFOCAT (Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya) i un PAGI (Pla d’actuació del Grup d’Intervenció) que va generar un malestar general, com tants d’altres i van mostrar la seva solidaritat amb tots els cossos afectats per decisions polítiques no consensuades i poc valentes. "Una mostra més de l’intent de la direcció política de bombers d’acabar amb el model català de voluntariat participant en les emergències", remarquen les ADF en un comunicat.

Des dels seus inicis i fins l’arribada del PAGI de 2022, en incendis forestals les ADF tenien funcions com ara fer una avaluació inicial de l’incendi, combatre l’incendi, auxiliar les víctimes i aplicar les mesures de protecció adient en co laboració amb els serveis d’extinció d’incendis i salvaments Amb la publicació unilateral del PAGI de 2022 totes aquestes funcions, queden relegades a una primera resposta a la cua de l’incendi, a suport amb maquinaria agrícola, cubes d’aigua i tasques de ramat i vigilància en incendi controlat així com també queda limitat el funcionament i desplegament dels seus mitjans locals, comarcals i nacionals.

El passat 28 de maig però, per sorpresa de tots, la direcció de Bombers va fer públic un nou PAGI que no segueix la línia treballada els últims mesos i segueix apartant les ADF del suport a l’extinció. Amb l’aturada d’aquest el mateix dia 28, queda vigent el del 2022.

I QUINES CONSEQÜÈNCIES TENEN AQUESTES DECISIONS POLÍTIQUES?

Rebutjar l’ajuda de les ADF es retirar més de 6500 efectius dels incendis forestals i per tant deixar a la població menys coberta en casos d’emergències! Rebutjar l’ajuda que donem els voluntaris és haver de so licitar ajuda a altres cossos d’emergències fora del territori català.

Davant d’aquest atac cap a la continuïtat de la participació de la societat civil organitzada, equipada i formada en l’extinció d’incendis forestals, demanen al Govern amb urgència que abans de Sant Joan presenti una nova versió del PAGI, que reculli l’esperit de les directrius treballades dins el marc del Pla Infocat, i si no són capaços de fer-ho degut a la negativa de la direcció política de Bombers demanem que es faci un canvi en aquesta per tal de garantir no deixar de banda recursos i personal preparat per minimitzar les conseqüències dels incendis forestals. A Catalunya, com a quasi tota Europa, els voluntaris que treballen en tot tipus d’emergències, estan formats i preparats, en el seu cas a l’Institut de seguretat publica de Catalunya.

En aquesta línia, consideren que no es pot permetre que aquest model d’èxit quedi extingit per una direcció política acomplexada que mira més pels seus interessos que pel país i que acaba deixant de banda a bombers voluntaris, ADFs, protecció civil, Creu Roja i tants altres cossos de voluntaris del territori.