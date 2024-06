L’ANC i Òmnium exigeixen que no s’apliqui l’amnistia als policies que van cometre violència policial durant l'1Oct

L’Assemblea (ANC) i Òmnium Cultural han presentat un escrit exigint la no aplicació de l’amnistia pels policies que van cometre violència policial durant la celebració del Referèndum d’Autodeterminació, el Primer d’Octubre de 2017. Ho fan com a acusació popular en el cas d’Òmnium i Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Les acusacions reiteren que la llei d’amnistia no pot beneficiar els responsables de la brutalitat policial exercida contra la ciutadania, ja que és incompatible amb el Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals. De fet, argumenten que els actes investigats haurien de quedar exempts de l’aplicació de la llei perquè poden representar delictes de tortures o tractes inhumans o degradants, que superen el llindar de gravetat de conformitat amb la jurisprudència del TEDH i per tant, són actes exclosos a l’article 2 de la llei d’amnistia.

En aquest sentit, les organitzacions personades contradiuen els arguments principals de la Fiscalia encarregada d’aquest procediment, que ja s’ha posicionat a favor de l’aplicació de l’amnistia pels agents de policia investigats, i al·leguen, a més, que els fets no són subsumibles dins l’àmbit d’aplicació de l’article 1 de la llei, ja que aquestes actuacions policials no anaven dirigides a impedir delictes ni infraccions administratives. La petició del Ministeri Fiscal a favor de la impunitat no sorprèn les acusacions, ja que han demanat el sobreseïment del procediment des del seu inici, l’any 2017.

A més, denuncien la lentitud dels procediments judicials contra els agents policials per la vulneració de drets fonamentals i critiquen, que set anys després dels fets, no s’hagi celebrat cap judici i les víctimes de violència policial encara no hagin pogut accedir al seu dret a la justícia, a la veritat i a la reparació. Finalment, les entitats afirmen que continuaran exercint el seu rol d’acusació popular i anuncien que, en cas que se’ls apliqui la llei d’amnistia acudiran a les instàncies necessàries per a no deixar impune la violència policial.