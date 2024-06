Flama 2024

Fagot de sarments cap al cim del Canigó

Aquest cap de setmana tindrà lloc la Trobada del Canigó. L'aplec se celebra tradicionalment, el cap de setmana precedent Sant Joan. Els participants solen dur un fagot de sarments (o xirments) que deixaran a la pica per a poder, una setmana més tard, encendre el foc que renovarà la flama de la nit de Sant Joan. Una flama que davallarà del Canigó per a escampar-se per tots els Països Catalans.

La Regeneració

Al Castillet, monument de la ciutat de Perpinyà, es conserva a la planta baixa una flama encesa l'any 1960, aquesta és portada per la gent fins al cim del Canigó on es regenera això es fa el 22 de juny al final de la jornada.