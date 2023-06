Focs de Sant Joan

Feixos de llenya d'arreu dels Països Catalans per a la regeneració de la Flama del Canigó

Aquest cap de setmana, tindrà lloc l'Aplec del Canigó, davant del refugi de Cortalets a dalt de la muntanya del Canigó. L’aplec serveix bàsicament perquè joves i no tan joves de tot el territori de parla catalana pugin dalt del cim, a la Pica del Canigó (2.784m) per portar els feixets de branquillons (portats d’arreu del nostre país) amb els quals s’encendrà la foguera la nit del 22-23 dalt de la Pica del Canigó, que servirà per regenerar la Flama guardada tot l’any al Castellet de Perpinyà.

El 22 de juny, com cada any, s'agafarà el foc que des de l'any passat resta encès al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà i és pujarà al cim del Canigó; es passarà la nit vetllant la Flama i, a trenc d’alba, s'iniciaran el descens perquè la Flama del Canigó arribi a tots els pobles i ciutats dels Països Catalans a temps d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan.(veure festes.org).

El missatge de la Flama del Canigó d'enguany a càrrec del conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig i Gordi