D’Illa a Montilla

Aquests darrers dies ha passat sovint que trobaves, en un canal privat o públic i a qualsevol hora del dia, un debat o una tertúlia que et volien esmenar la vida. La freqüència i facilitat per trobar demagogs amb sandàlies o pedagogs il·luminats a les graelles sol dependre de cicles electorals més o menys escapçats, tot i que ara semblem travessar una ona electoral de llarga durada. Tot diria que s’ha obert una temporada incerta que no sabem ni com ni quan s’acabarà. Si el debat polític t’assalta en un cafè, pots adonar-te com els jugadors de dominó o de botifarra no aturen ni per un moment el joc per parar l’orella… i si algú escolta alguna proposta o promesa que li fa peça, somriu sorneguer per un moment,… i dos o tres segons després tot torna a ser igual. Es restableixen les realitats paral·leles i cadascú dels que parla torna a anar a la seva. Mentre creix la distància entre el món dels del faristol i els del cigaló, es fa més gran l’abstenció per incompareixença de la política. És difícil que ja ningú es deixi emportar per sobreactuacions dels més abrandats, ni que passin inadvertides (o es perdonin) les falòrnies. I, tanmateix, el que tanca el joc del dominó carregat de cincs i sisos i el que fa trontollar la taula amb el crit de botifarra, no deixaran de ser com són ni d’esperar un altre 1-O per defensar urnes. Les seves urnes.