Model de ciutat

"Barcelona no està en venda. No a la Fórmula Fum"

Les entitats han demanat aturar la celebració de grans esdeveniments a Barcelona i apostar per un model de ciutat que prioritzi la salut i el benestar dels ciutadans per davant dels visitants i turistes, millorant la qualitat de l’aire i la contaminació acústica, i promovent un ús comunitari i segur de l’espai públic.

Així mateix, han convocat la ciutadania a manifestar-se en contra de l’exhibició de Fórmula 1 el 19 de juny al carrer Aragó amb Balmes, a partir de les 17:30h.

Manifest: Barcelona no està en venda. No a la Fórmula Fum

Rebutgem l’exhibició de Fórmula 1 al centre de Barcelona que prioritza un model de ciutat basat en grans esdeveniments i la cultura del motor per davant de la salut i el benestar del veïnat.

El dimecres 19 de juny, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya ocuparan el Passeig de Gràcia de Barcelona per realitzar una exhibició de Fórmula 1 on els vehicles cremaran roda i circularan fins a 100km/h. Els dies previs també hi haurà activitats relacionades que ocuparan la plaça de Catalunya.

Denunciem que aquest tipus de macro esdeveniments promouen i construeixen un model econòmic i de ciutat contrari al benestar del veïnat. La ciutat no pot ser escenari per a competicions de motor, amb fum, soroll, velocitat i milers de visitants. Al Vallès ja fa anys que ho pateixen cada vegada que hi ha curses a Montmeló i,, en comptes de posar-hi remei es traslladen aquestes externalitats també a Barcelona.

L’Organització Mundial de la Salut i l’Agència de Salut Pública de Barcelona expliquen l’impacte de la mala qualitat de l’aire i el soroll a la salut de les persones que són causa de moltes de les malalties que patim: asma, trastorns del son, malalties cardiovasculars, naixements prematurs, càncer, ictus, diabetis, etc. fins provocar la mort prematura de 2.000 persones cada any.

Cal afegir que el Tribunal Superior de Justícia Europea ha emès una sentència condemnatòria per no complir els límits de contaminació durant 10 anys. La directiva s’està actualitzant amb valors molt per sota dels actuals nivells a Barcelona i que s’hauran de complir el 2030.

Davant d’aquesta problemàtica, s’han de fer grans esforços econòmics i canvis substancials d’hàbits per part dels ciutadans i l’administració. És necessari imposar restriccions en la mobilitat i, en concret, sobre els vehicles que poden circular per la ciutat. És incongruent que les administracions organitzin un esdeveniment de promoció de la Fórmula 1 enviant un missatge contradictori a la ciutadania.

Altrament, en un moment de saturació turística i de malestar ciutadà per la privatització d’espais públics, la ciutat no pot seguir apostant per un model de macro-esdeveniments que centra tots els seus esforços en atraure encara més turistes i visitants. Barcelona ha de deixar de ser una ciutat aparador per tornar a ser per a les seves veïnes.

Amb l’aprenentatge de la crisi sanitària i econòmica viscuda durant la pandèmia i en el context d’emergència climàtica i energètica que vivim actualment, és necessària una diversificació de l’economia per reduir la dependència del sector turístic i de la mobilitat basada en la combustió. No obstant, esdeveniments com aquest ens porten en el sentit oposat.

Finalment, cada any hi ha més de 8.000 víctimes en sinistres de trànsit a Barcelona. El principal factor que determina la gravetat de les ferides és la velocitat. Mentre que les administracions diuen apostar per la Visió 0, on no hi hagi cap víctima de trànsit al 2050, i es treballa en reduir la velocitat a 30km/h en tots els nuclis urbans, aquesta exhibició promou la conducció temerària i la velocitat. La importància d'una bona educació vial queda reduïda a res si el que es promou des de l'Ajuntament són actituds contràries.

En definitiva, rebutgem la celebració de l’exhibició de Fórmula 1 a la ciutat, d’igual manera que rebutgem altres macro esdeveniments que no prioritzen la qualitat de vida del veïnat.

Aquest esdeveniment és contrari a moltes de les pròpies estratègies de l’Ajuntament i la Generalitat quant a la reducció de la contaminació, el soroll i la reducció de la sinistralitat, al mateix temps que promou la marca Barcelona, que afavoreix la pressió turística, la gentrificació i, en definitiva, l’expulsió de les veïnes de la seva ciutat.

És un despropòsit que en una ciutat amb tantes necessitats socials i ambientals es destini un milió d'euros a finançar aquest esdeveniment. Aquest fet és una mostra de l'actual aposta per la indústria del motor, circuit de Montmeló inclòs, altament subvencionada ignorant que la necessària transició ecosocial requereix un canvi radical de paradigma en mobilitat.

Les entitats signants demanem a l’Ajuntament i la Generalitat que prioritzin les polítiques que garanteixen i prioritzen la salut i el benestar del veïnat, per sobre de la captació de més visitants i el model de macroesdeveniments que s’està promovent.

Per tant, demanem:

• Establir polítiques per evitar la gentrificació i l’expulsió del veïnat de la ciutat.

• Treballar per la diversificació econòmica per no dependre del sector turístic

• Prioritzar i fer inversió en la mobilitat activa i sostenible, per aconseguir uns nivells de qualitat de l’aire i soroll que siguin saludables per a la ciutadania

• Promoure un model de ciutat que redueixi el turisme i per tant les emissions de contaminants que contribueixen al canvi climàtic.

• Aturar la celebració de macroesdeveniments finançats amb diner públic i que no son necessaris per la ciutat.

• Prioritzar la seguretat viària per aconseguir cap víctima en sinistres de trànsit a la ciutat, promovent una reducció de la velocitat.

• Protegir l’espai públic per evitar usos privats i promoure el seu ús comunitari

I per tot això, convoquem a la ciutadania a una protesta el proper dimecres 19 de juny a les 17:30h al carrer Aragó amb Balmes.

Entitats i plataformes adherides al manifest