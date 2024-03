Per la República catalana

El President Carles Puigdemont presenta el nou Govern del Consell de la República amb tres incorporacions

El nou executiu s’estrena amb tres noves incorporacions: Maria Antònia Font Gelabert, David Caldeira i Josep Andreu Domingo.

Aquest divendres a Ribesaltes (Rosselló), Carles Puigdemont, President del Consell de la República, ha presentat el nou Govern després que el passat 24 de febrer fos reelegit oficialment.

Maria Antònia Font és nascuda a Mallorca, llicenciada en filologia catalana per la UB. Ha exercit de Professora del cos de secundària i de professora associada a la UIB. Ha estat responsable de normalització lingüística del sindicat majoritari d’educació a les Illes Balears. És membre fundador d’Enllaçats per la Llengua i ha estat presidenta de la Federació d’organitzacions per la llengua catalana (FOLC). Font

David Caldeira és membre del Secretariat Nacional de Poble Lliure. És professor de llengua i literatura, Llicenciat en lingüística. Va ser cap de llista i regidor de la CUP a l’Ajuntament d’Arenys de Mar del 2011 al 2019. Organitzador de la primera consulta a Arenys de Munt i a Arenys de Mar.

Pep Andreu va ser alcalde de Montblanc 1999-2001, i 2007-2023. A més, va ser senador i diputat d’ERC a les Corts espanyoles i diputat al Parlament per ERC. El nou conseller no ha pogut assistir a la presentació per motius personals.

Així doncs, el vicepresident Toni Comín, Aurora Madaula, Montserrat Corrons, Mercè Jou, Antoni Castellà i Teresa Vallverdú repeteixen a l’executiu republicà.

Al seu torn, el President Puigdemont ha agraït les persones que han format part del govern aquests anys per la seva “enorme tasca” i que han decidit continuar malgrat les dificultats. A més, ha donat l’enhorabona i la gratitud a les tres persones que s’incorporen.

El vicepresident Toni Comín ha reivindicat “el valor principal i pràctic del Consell: mantenir a l’Estat conscient que no hem renunciat a l’1-O ni al 27-O. Tot el que hem fet des de la institució republicana són passes per demostrar que no hem renunciat a la independència”. “No hem renunciat a res”, ha conclòs.

Per acabar, s’ha fet una fotografia oficial de la composició de l’executiu republicà i, posteriorment, s’ha celebrat una reunió amb els consellers que no repeteixen al càrrec per fer el traspàs de carteres.