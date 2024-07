La Franja contra els canons antipedrisc

L'Ajuntament de Fraga té obert fins al dia 1 d'agost el període per a al·legar contra la legalització d'un canó antipedra a la partida de Vincamet, Fraga, Osca, que afecta veïns de diverses localitats de l'occident de la província de Lleida entre elles Seròs, Massalcoreig i la Granja d'Escarp i de les poblacions sota administració aragonesa de Fraga i Mequinensa.

Us posem en avís perquè pugueu informar a temps perquè hi hagi un nombre important d'al·legacions per preservar la biodiversitat, la fauna i la flora, els cicles de l'aigua i la salut, així com el descans, de tots els veïns afectats.

La mateixa empresa Sarraseca SLU té, que sapiguem, té un canó a Llardecans fronterer amb Torrebesses.

Fem una crida a tots els mitjans per aturar aquestes obres que ens afecten a tots.

Plataforma contra els canons

Baix Segre i Baix Cinca