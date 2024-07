Català a l'escola

L'ensenyament del Català a Catalunya Nord no passa pels millors moments

L'Associació per a l'Ensenyament del Català (APLEC) ha celebrat la seva 41a assemblea general i va assenyalar que les seves activitats –en particular els ensenyaments de català a primària– tendeixen a desenvolupar-se (9.000 alumnes en més de 100 escoles, o un 20%), però. L'ensenyament del català no està passant per un bon període. En concret, fa 12 anys que no s'obre cap escola bilingüe, i cap dels més de 150 professors bilingües d'Educació Nacional participa en la introducció del català a les escoles.

Davant el retard que estan patint els catalans respecte als bascos, els alsacians, els corsos, i per la urgència de garantir el futur del català transmetent la llengua a les generacions més joves, APLEC es planteja com l'orientació estratègica de la seva acció. prioritzar l'obertura de classes bilingües, d'acord amb les directrius de l'OPLC, el Departament i la Regió. El bilingüisme és l'única manera de garantir la formació dels nous catalanoparlants sense costar res a l'educació pública. A partir del curs 2024-2025, l'associació posarà en marxa els mitjans per informar a les famílies dels avantatges de demanar el bilingüisme, que els ajuntaments votin l'obertura de classes bilingües o immersives, i que s'apliqui la llei Molac de 2021. que preveu que totes les famílies puguin tenir accés a l'educació bilingüe.