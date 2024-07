-La vostra entitat coneix de primera mà els efectes de la minorització de les llengües perquè l’occità ha sofert una reculada importantíssima les darreres dècades.

Penso que l’expressió «Emergència lingüística» és clarament pertinent i per això és el crit d’alerta que volem expressar amb la Pujada a Salau d’enguany. La situació de l’occità és molt preocupant després d’haver sofert una reculada dramàtica però la comencem a percebre també en l’ús del català. Nosaltres som activistes de l’occità i alhora ho som del català, raó per la qual sabem que molt fàcilment podríem arribar a una situació semblant. Com a conseqüència del nostre contacte habitual amb el món occità, al CAOC algunes vegades experimentem una mena de sensació profètica malastruga, com si els nostres germans del nord exercissin de viatgers del temps per advertir-nos de quin pot ser el futur de la llengua catalana; tanmateix, la trobada anual de catalans i occitans al Port de Salau el primer cap de setmana d'agost és un antídot contra aquest fatalisme perquè aconsegueix renovar en tots plegats la flama de la lluita per les nostres llengües.

