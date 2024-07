Habitatge

Els fons voltor posen massivament a la venda pisos amb inquilins

Si entres a portals com Habitaclia o Idealista i busques pisos de compra a la ciutat de Mataró per menys de 90.000€, trobaràs 240 i 190 anuncis respectivament. No és un miracle ni una estafa. Majoritàriament, són pisos que es venen en “condicions especials”: hi viu gent a dins. N’hi ha d’ocupats, però també n’hi ha de llogats. S’anuncien amb frases com: “oportunidad de inversión” o “solo para inversores”. En els anuncis, fins i tot, s’especifica el preu exacte del lloguer, que en alguns casos és de renda antiga. La xifra total d’immobles que es venen amb inquilins a Mataró és probablement més alta, atès que alguns d’aquests habitatges es venen a preus relativament alts, que poden superar els 150.000€ en molts casos.

La Pilar, portaveu del Sindicat d’Habitatge de Mataró, ens explica alguns dels casos que representen:

“Al Sindicat hem assessorat un cas d’una dona gran amb contracte de renda antiga, la família de la qual es va trobar imatges del seu pis al portal Idealista, sense el seu consentiment. És molt greu, perquè aquest tipus de llogaters tenen dret de tempteig i retracte, d’adquisició preferent”.

Però, principalment, es tracta de pisos procedents d’execucions hipotecàries post-crisi del 2008. Després de la dació en pagament, moltes de les famílies afectades van aconseguir signar amb el banc un contracte de lloguer social, i a partir d’aquí, l’immoble va començar a passar de mà en mà. Amb l’objectiu de desfer-se dels “actius tòxics” de la crisi, els bancs van vendre lots de milers de pisos a grans fons d’inversió internacionals, com Blackstone i Cerberus, i les seves múltiples filials (Budmac, Lanusei, Promontoria Coliseum, Divarian, etc.).

Deu anys després del punt àlgid de la crisi, els contractes de lloguer social han començat a caducar i els llogaters descobreixen que el nou propietari no vol saber res d’ells. La llei 24/2015 obliga els grans tenidors a renovar els contractes en casos de vulnerabilitat, però des del Sindicat asseguren que això no es compleix. Per exemple, la Soledad és una dona de 55 anys, amb una discapacitat del 52% i una filla menor amb problemes de salut mental. El fons voltor Cerberus, a través de la filial Promontoria, volia desnonar-la el passat 22 de maig, però el Sindicat va aconseguir l’ajornament del llançament.

Un altre exemple seria el de l’Ana, del barri del Pla d’en Boet, o el de l’Eduard, del barri de Rocafonda, tots dos inquilins de la mateixa filial de Cerberus, Promontoria Colisseum. L’Ana estava batallant per aconseguir la renovació del seu contracte de lloguer, quan un amic va avisar-la que havia trobat el seu pis a Fotocasa.

De fet, actualment el Sindicat està organitzant uns 10 conflictes similars vinculats al fons Promontoria Colisseum.

Fins ara, es podien trobar pocs pisos de grans tenidors a la venda, en portals immobiliaris especialitzats com Haya Real Estate o Altamira. Ara, de cop i volta, se’n poden trobar centenars en portals per al públic general.

Alguns compradors particulars no desaprofiten l’oportunitat d’adquirir un immoble per sota de preu de mercat. És la situació en què es troba ara la Valentina, una dona amb cinc fills menors que havia ocupat un pis del fons voltor Cerberus, al barri de Rocafonda. Un veí del seu propi bloc ha comprat el pis i el dimarts 11 de juny la Valentina va fer front al primer intent de desnonament, que el Sindicat va aturar a porta, aconseguint-ne l’ajornament fins al setembre.

“Una cosa és un particular que té un pis buit i algú l’ocupa. Una altra cosa ben diferent és que un particular compri conscientment un pis ocupat o llogat. Els inversors que juguen a aquest joc són una xacra social; estan traficant amb vides de persones”.

De fet, des del Sindicat informen que això ja ha passat també amb pisos llogats. És el cas de la Naima, del barri de Palau-Escorxador, que tenia un lloguer social amb el Deutsche Bank. Un particular va comprar l’immoble i es va negar rotundament a renovar el contracte, de manera que la Naima va haver d’abandonar el pis.

El Sindicat d’Habitatge de Mataró, recentment constituït en secció sindical del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, fa una crida als veïns de la ciutat que puguin trobar-se en aquesta situació:

“Tant la moratòria dels desnonaments com la llei 24/2015 són paper mullat quan estan en joc els beneficis del gran capital. Si vius a Mataró i tens un contracte de lloguer social, vine al Sindicat. És molt probable que el teu pis ja estigui a la venda”.