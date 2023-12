L’STEI Intersindical demana una taula de diàleg per a afrontar problemes propis dels bombers del Consell Insular de Formentera

La manca de garantia de la cobertura del Servei de Bombers de Formentera no assegura la protecció de la ciutadania, dels seus béns i del medi ambient.

La setmana passada es va constituir la secció sindical de l'STEI a Formentera, amb la majoria absoluta d'afiliats del Servei de Bombers.

Fins al moment actual, els treballadors del Servei de Bombers han cobert els mínims essencials a través d'una jornada molt superior a la reglamentària, amb unes condicions laborals inadequades.

Davant aquesta situació i agreujat per la negativa del Consell Insular de Formentera a la creació d'una taula sectorial de bombers per a tractar la millora del Servei de Bombers i de les seves condicions laborals, els treballadors afiliats, mitjançant el representant sindical del sector bombers, han acordat i comunicat a l'Administració, amb 15 dies d'antelació, la no realització de les "reguardes voluntàries" a partir del dia 6 de desembre.

L'STEI Intersindical ha comunicat al Consell Insular de Formentera que iniciarà accions legals i difusió de la situació actual, especialment en matèria de prevenció de riscos laborals, si l'Administració no respecta la normativa vigent en tota la seva extensió. El conseller de Seguretat Ciutadana, Óscar Portas ha reconegut públicament les múltiples mancances respecte a les instal·lacions ,l'equipament i condicions laborals dels bombers insulars. No obstant això, fins a aquest moment no ha promogut ni té previsió real de disposar d'un pla de recursos humans ni d'un pla estratègic a curt, mig i llar termini.