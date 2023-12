Català a l'escola

El PP posa preu a la segregació: 60 milions d’euros per curs escolar

L’equivalent a l’import total de la legislatura seria de 240 milions d’euros

Si el Partit Popular dona suport a l’esmena de Vox als Pressuposts del 2024, es destinaran 20 milions d’euros a la lliure elecció de llengua per als quatre primers mesos del curs 2024-2025. Una xifra que arribaria als 60 milions si es compta tot el curs escolar.

Amb aquests 60 milions, destinats a satisfer les obsessions d’un partit minoritari que l’únic que pretén és la substitució lingüística del català a les Illes Balears, es podrien contractar 1.500 professors més, un fet que permetria una rebaixa considerable de les ràtios i una millora de l’atenció a la diversitat de l’alumnat.

Amb els 60 milions d ́euros per curs escolar que costarà la lliure elecció de llengua, es podrien construir 9 instituts, si s’agafa com a model de pressupost l ́IES Santa Maria. També es podrien fer 9 CEIP de dues línies, com el de Sant Ferran de ses Roques; o 21 instal•lacions per a impartir cicles formatius, prenent com a model el pressupost de l ́actuació feta a l’IES Isidor Macabich.

Els 60 milions donarien solució al pla de climatització dels centres educatius previst, per a fer front a l’emergència climàtica; a més de reduir a dos anys el Pla d’infraestructures que té una execució de quatre anys. Es podrien solucionar centres pendents de creació de fa tants anys o eliminar els més de cent-cinquanta barracons que hi ha aquest curs.

L’STEI Intersindical rebutja frontalment que el Govern de Margalida Prohens i la Conselleria d’Educació i Universitats cedeixin al xantatge de Vox i permetin la implantació d’una mesura antipedagògica que no és una demanda real de la comunitat educativa de les Illes Balears i que trenca la cohesió social.

També expressa el seu estupor per la possibilitat de tudar 60 milions d’euros cada curs escolar que es podrien destinar a pal•liar les mancances del dia a dia del nostre sistema educatiu, com ràtios, atenció a la diversitat, pla de climatització dels centres docents, nous cicles formatius de grau superior a Eivissa i Formentera, i tants altres.