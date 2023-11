Planificar a llarg termini

Al juny de 2019 es va celebrar un “matrimoni” global entre el Secretari general de l'ONU Antonio Guterres i el president del Fòrum Econòmic Mundial Klaus Schwab. Aquests elements van actuar un en representació d'una petita part dels països membres de les Nacions Unides, i l'altre com a portaveu de les grans corporacions internacionals.

L'ocasió va ser la signatura d'un memoràndum d'entesa (MOU) entre el Fòrum Econòmic Mundial i les Nacions Unides. En virtut de l'acord nupcial, les dues institucions es comprometen a adoptar uns nivells sense precedent de coordinació en els camps de l'educació, el finançament, el canvi climàtic i la salut. https://weforum.ent.box.com/s/dj7x7z2fjxrox49farw5dfxfa1hfqw3h

Aquest acord va significar una formalització de submissió de l'ONU a les grans corporacions i l'obertura d'un camí cap a una governança global privatitzada. Una perspectiva de govern global no electe perfilat ja mitjançant la denominada Iniciativa de Redisseny Global establerta pel Fòrum Econòmic Mundial en l’any 2010 i que anem veient dia a dia com es va consolidant aquesta proposta els components de la qual són l'acord entre ONU i FEM, però aparellat a això el nou tractat sobre pandèmies i el nou Reglament Sanitari Internacional de l'OMS que li atorga poders supranacionals, sempre d'acord amb el que li ordenin les multinacionals que la subvencionen.

El Fòrum Econòmic Mundial en la seva Iniciativa de Redisseny Global (GRI) de 2010 va argumentar que el primer pas cap a la seva visió de governança global és "redefinir el sistema internacional com un sistema més ampli i multifacètic de cooperació global en el qual els marcs jurídics i les institucions intergovernamentals estan integrats com un component central, però no únic i a vegades no el més crucial". L'objectiu era afeblir el paper dels Estats en la presa de decisions a nivell mundial i elevar el paper d'un nou conjunt de "parts interessades" en el qual les empreses són part dels mecanismes de govern.

Què proposava el FEM en la seva Iniciativa de Redisseny Global (Global Redesign Initiative)?

Per a això hem d'atendre'ns a les paraules escrites pel seu president Klaus Schwab en la presentació del citat document. “El nostre objectiu ha estat estimular un procés de pensament estratègic entre totes les parts interessades sobre les formes en què les polítiques internacionals, les institucions i els acords han d'adaptar-se als desafiaments contemporanis... Moltes de les idees i propostes presentades en aquest informe són de gran abast i requereixen un fort consens global i cooperació. Seria presumptuós suposar que totes aquestes idees s'integraran immediatament en el sistema global procés de presa de decisions. Per tant, la Iniciativa de Redisseny Global no ha de veure's com una fi en si mateixa sinó com el començament d'un procés sostingut per a adaptar i preparar millor el sistema global per als desafiaments del segle XXI. Puc fer-los a tots aquells que van treballar tan dur per a fer realitat aquesta iniciativa la promesa que el Fòrum continuarà sent una força contundent per a repensar els nostres valors, redissenyar els nostres sistemes i reconstruir les nostres institucions”. https://es.weforum.org/publications/everybodys-business-strengthening-international-cooperation-more-interdependent-world

Document que en el seu resum executiu assenyala que “Les idees i propostes que han sorgit del procés de Redisseny Global suggereixen que es poden aconseguir mitjançant la redefinició del sistema internacional com un sistema més ampli i multifacètic de cooperació en la qual s'integren marcs jurídics i institucions intergovernamentals com a component central, però no l'únic i a vegades no el més crucial... Ha arribat el moment d'un nou paradigma de governança internacional de parts interessades anàleg al plasmat sobre el qual es va fundar el propi Fòrum Econòmic Mundial… Però el que també es requereix és un sentit propi de la salut en el sistema internacional… Els qui eduquen i seleccionen líders polítics, empresarials, acadèmics, religiosos, mitjans de comunicació i altres institucions socials, en particular programes d'educació, tenen la responsabilitat més gran referent a això… Existeix una nova oportunitat d'aconseguir un canvi radical en governança ambiental global de no centrar-se en l'agenda tradicional (estructura de l'ONU) sinó en una nova agenda per a construir el tipus de mecanismes pràctics, sovint públic-privats.“

I, en les seves conclusions afirma: L'arquitectura actual no és totalment adequada per a abordar els riscos que s'estan acumulant en molts àmbits. És més probable que ho aconsegueixin si adopten un enfocament pràctic i multidimensional, centrant-se en el "com" en lloc de simplement el "què".

Així, l'ONU a les ordres del FEM afirma que Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) només es poden aconseguir amb associacions mundials sòlides i cooperació (privada s'entén) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/

El Transnational Institute va publicar el 25 de setembre de 2019 una carta oberta al secretari general de l'ONU del text de la qual extraiem algunes consideracions. “Les disposicions de l'associació estratègica estableixen efectivament que els líders corporatius es convertiran en assessors dels caps dels departaments del sistema de les Nacions Unides, utilitzant el seu accés privat per a advocar per "solucions" amb finalitats de lucre basades en el mercat per als problemes mundials, alhora que soscaven les solucions reals arrelades en l'interès públic i els procediments democràtics transparents... L'elecció de construir una aliança entre la Secretaria i les empreses transnacionals per a salvar al sistema de les Nacions Unides el destruirà, no el salvarà.” https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/posa-fi-al-acord-de-asociacion-estrategica-entre-les-nacions-unides-onu-i-el-fòrum

Des de l'any 2009 el capital mundial ha anat concretant pas a pas, sense grans elements propagandístics de caràcter públic, la conversió de l'ONU en un mercat d'interessos corporatius, l'OMS en una sucursal de la màfia químic farmacèutica, la UNESCO en la cobertura cultural del nou imperialisme, l'UNICEF col·laborant en la reducció de la població en la perifèria del sistema, l'ACNUR propiciant els massius desplaçaments migratoris… Així podem seguir amb la resta d'institucions de les Nacions Unides.

Un advertiment clar: Mentre el capital planifica a llarg termini, el proletariat organitzat respon a curt termini (quan respon) mitjançant diversos happenings a les qüestions quotidianes, que si una guerra per aquí, que si una guerra per allà, que si un huracà, que si un terratrèmol, que si tants morts, que si canvia el clima, que si el diòxid de carboni, que si… Entretant s'enfosqueixen les morts ocasionades pels efectes secundaris de les injeccions d'uns certs beuratges a les quals han donat el nom de vacunes. I si el proletariat no estableix una perspectiva a llarg termini continuarà esclafat per les botes del capital.

“Més de 5.550 milions de persones a tot el món han rebut una dosi de la vacuna contra la COVID-19, la qual cosa equival aproximadament al 72,3 per cent de la població mundial”, va observar el New York Times al març d'enguany. https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/

En total es van administrar més de 13.500 milions d'injeccions en tot el planeta.

Ja a principis de 2022, es van publicar més de mil articles i estudis (1.011) en revistes científiques sobre els efectes adversos de les vacunes COVID-19. https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/

Segons l'investigador Steve Kirsch, la taxa de mortalitat de les vacunes contra el COVID és aproximadament d'1 entre 1.000 dosis. Això es tradueix en 676.000 estatunidencs morts. Tanmateix, resulta que l'anàlisi de Kirsch, que es basa en un desglossament de les xifres del VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html , pot ser massa conservador.

Treballant amb dades de 17 països sobre mortalitat per totes les causes, investigadors de Correlation Research in the Public Interest, amb seu al Canadà, han arribat a la conclusió que la taxa de mortalitat de les injeccions de COVID-19 se situa a la regió d'1 entre 800 dosi. Calculen que les vacunes han matat a uns 17 milions de persones a tot el món. https://www.globalresearch.ca/covid-vaccines-great-travesty-against-mankind/5837662

Tot un panorama eugenèsic que no està allunyat de l'exposat a l'inici d'aquest escrit. Però amb una excepció: la majoria de morts des de finals de l'any 2020 no han estat a causa de les guerres o terratrèmols, sinó ben planificats pel matrimoni públic-privat ONU-FEM-OMS.